Lorenzo, "convencido" de la inocencia de Iannone

Iannone, de 30 años, fue suspendido 18 meses por dar positivo por un esteroide anabólico en un control antidopaje a finales del pasado año, tal y como anunció la FIM en su momento.

El piloto de Aprilia ha mantenido siempre su inocencia, basando su defensa en la contaminación de los alimentos que tuvo que tomar durante la gira asiática del campeonato del mundo de MotoGP, entre octubre y noviembre de 2019.

La AMA (Agencia Mundial Antidopaje) realizó un control por sorpresa el 3 de noviembre durante el Gran Premio de Malasia. Ese mismo día se sometieron a la prueba, además de Iannone, los pilotos Marc Márquez y Jorge Lorenzo, dando ambos negativo.

Tras una nueva vista, la FIM concluyó el pasado mes de marzo que Iannone había dado positivo por el consumo de carne contaminada, como mantiene la defensa del piloto, pero que no podía eximírsele de responsabilidad, por lo que mantenía una suspensión de 18 meses que empezó a contar desde noviembre de 2019.

El piloto ha recurrido al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), y está a la espera de la decisión definitiva.

Este martes, Lorenzo subió a su cuenta de Instagram una foto junto al piloto italiano en su lugar de residencia, Lugano (Suiza), defendiendo la inocencia de Andrea.

“Todos son amigos tuyos cuando las cosas te van bien, pero muchos desaparecen cuando tienes problemas. No me considero amigo de Andrea Iannone y nunca había subido una foto con él. Así que, quizá porque siempre me ha gustado llevar la contraria, no veo mejor momento para hacerlo que hoy, cuando seguramente mas lo necesite”, empieza el piloto de Mallorca.

“Salimos a caminar por el lago y conversamos un rato. Nos reímos recordando algunas anécdotas y también le pregunté sobre su problema”, escribe Lorenzo en referencia a la suspensión.

“Él es el único que sabe la verdad, pero cuando le escuché le vi sereno y sus argumentos me convencieron. Como todos, seguramente Andrea ha cometido errores en el pasado, pero creo que esta vez el 'error' no fue voluntario”, mantiene el #99.

“Así que espero y deseo que, más pronto que tarde, se lo considere libre para practicar lo que mejor sabe hacer. Al final, puede que te guste su 'personaje' o no, pero está claro que el chico tiene talento y velocidad. Y como dije ayer: 'El talento no se compra ni se olvida'”, remata el tres veces campeón de MotoGP.

Iannone reveló que Lorenzo y Maverick Viñales han sido los únicos pilotos que se habían puesto en contacto con él a raíz de la sanción por el positivo.

Galería: Andrea Iannone en la temporada 2019

