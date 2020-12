La mala relación entre Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso viene de muy atrás. Ambos han sido rivales directos desde el año 2002 en 125cc. Juntos pelearon por los títulos de 250cc en 2006 y 2007, que cayeron del lado del español, y desde 2008 a 2019 se vieron las caras en MotoGP.

El punto álgido de esta enemistad se vivió entre 2017 y 2018 cuando fueron compañeros en Ducati. Los de Borgo Panigale ficharon a golpe de talonario al español por más de 12 millones de euros al año, mientras que apostaron por Dovizioso como su compañero por un sueldo en base a resultados.

El italiano se destapó el primer año, consiguiendo seis victorias y acabando subcampeón del mundo peleando por el título hasta la última carrera con Marc Márquez, mientras Lorenzo sufría por adaptarse a la Desmosedici.

El segundo año juntos, Lorenzo ya se hizo con la Ducati y consiguió tres victorias, hasta que en el tramo final de la temporada se lesionó y se cortó su progresión.

Tras su salida de MotoGP, al menos temporal, Dovizioso concedió una entrevista a DAZN de España en la que repasó su trayectoria en el Mundial y no se olvidó de su antiguo compañero y rival, de quien dijo que no había digerido haber sido derrotado con la misma moto.

Lorenzo no se mordió la lengua y como acostumbra últimamente, aprovechó sus redes sociales para contestar al italiano tras la pregunta de uno de sus seguidores.

"Ambos sabemos que no viene de la época de Ducati", escribió Lorenzo. "Dovizioso me tiene envidia desde 250cc, pero quise dar una oportunidad a nuestra relación. En mi primera temporada en Ducati recuerdo ir a felicitarle al podium y su única respuesta eran palabras negativas hacia mí, sobre si mis métodos de entrenos eran los adecuados después de un mal resultado o incluso una caída fortuita por un fallo mecánico. Entiendo que le dolió que Ducati decidiera apostar por un campeón y pagarle 12 veces más que a él, pero la realidad es que le he ganado en 250cc, en 9 años en MotoGP, incluidos los que ambos íbamos con una Yamaha y el segundo año una vez tenía la ya la moto a mi gusto también pude batirlo regularmente y ponerme por delante en el campeonato".

"Desafortunadamente una lesión paró mi proceso de crecimiento en Ducati. Así que 'caro' Andrea, tú bien sabes y el mundo también que no me caes mal porque me hayas ganado el primer año de adaptación con Ducati, esto era algo normal como que te hubiera ganado el resto de años de haber seguido en Ducati. ¡Feliz Navidad!", cerró.

