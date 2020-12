Lorenzo dice que es "falsa" su vinculación con una red de blanqueo

Este martes, El Confidencial de España publicaba que Jorge Lorenzo estaba entre los implicado en una trama de blanqueo de dinero. Según la información, el pentacampeón del mundo habría usado la red para mover cerca de un millón euros y "empleó todo un sistema de ingeniera tributaria que incluyó, entre otras cosas, el desvío de activos a Andorra, Mónaco y Suiza".

El nombre del balear, siempre según este medio, estaría presente en la documentación que investiga la Audiencia Nacional en la denominada 'Red Charisma', que presuntamente habría permitido el desvío de capitales para evitar el control tributario.

El #99, que se encuentra desde hace unos días de vacaciones en Dubai, se pronunció este jueves y emitió un comunicado en el que negó que pertenezca a dicha trama. Además, aclaró que reside y paga sus impuestos en Suiza desde 2013, y allí son conocedores de su patrimonio.

Por último, el de Palma, a quien se le ha relacionado en el pasado con otros episodios con la Agencia Tributaria española, insistió en haber abonado todas la tasas que se le reclaman pese a estar disconforme con el criterio aplicado y haber solicitado su devolución.

El comunicado completo publicado por el ex piloto de MotoGP dice lo siguiente:

"A la vista de la información publicada en el día de ayer por El Confidencial (y de la que se ha hecho eco en muchos otros medios), quiero aclarar:

Primero.- Que ni conozco ni he solicitado los servicios de D. Alejandro Pérez Calzada, el presunto responsable de la trama Charisma. Vincularme con una red de blanqueo de capitales y evasión fiscal es una noticia torticera y falsa. Aunque El Confidencial ha procedido ya a rectificar la noticia, quiero advertir que mi abogado se querellará contra cualquier medio de comunicación que reitere o afirme tal vinculación con dicha trama fraudulenta.

Segundo.- Que desde el año 2013 vivo y pago mis impuestos en Suiza. Las autoridades de dicho país defienden mi condición de contribuyente y son conocedores de la composición y localización de mi patrimonio. No hay nada opaco.

Tercero.- Respecto de la Agencia Tributaria española, quiero aclarar que he abonado todos los impuestos que me han sido reclamados. No obstante, mis abogados están disconformes con la interpretación de la Agencia Tributaria española (que me considera residente en España) y han reclamado la devolución de estas cantidades.".

