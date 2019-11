Lorenzo: “He estado irreconocible la mayoría del tiempo con Honda”

Sepang.- Jorge Lorenzo tocó fondo en la anterior carrera en Phillip Island. El piloto del Repsol llegó último, a 20 segundos de su predecesor, Hafizh Syahrin. Las complicadas condiciones climatológicas que se dieron no ayudaron y el de Palma completó uno de sus peores fines de semana.

"La peor no sé, he tenido muy malas carreras últimamente", recuerda Lorenzo. "En Assen en 2014 y 2017 he terminado de los últimos por condiciones especiales. Siempre hay una primera vez para ser último y he tardado en hacerlo. Todo se juntó en Australia, un circuito donde hizo especialmente viento, frio, la confianza con la moto no es buena con la rueda delantera. Fue como Silverstone o peor. Tuve que modificar mi estilo de pilotaje y eso siempre hace que vayas de forma antinatural".

Los resultados y las sensaciones que ha transmitido el #99 desde que está en Honda nada tienen que ver con las de un piloto que ha conseguido tres títulos de MotoGP.

"Irreconocible no creo. Si ves a Jorge Lorenzo sobre cualquier moto, sabes que es él. En sentido de velocidad he estado irreconocible la mayoría del tiempo con Honda. Al margen de algún entrenamiento como Qatar donde demostré algo de velocidad, las primeras vueltas de Barcelona o el FP2 de Le Mans, no he sido competitivo ni para aspirar a terminar entre los cinco primeros", admite.

El piloto español es consciente de no haber cumplido las expectativas en este primer año con Honda.

"Estoy decepcionado, triste, no estoy contento profesionalmente por esta situación, por los resultados, por las sensaciones. Había muchas expectativas de parte de Honda, de Alberto [Puig], que confían en mí para hacer buenos resultados y no llegan".

El Circuito de Sepang a priori se le debería dar mejor.

"Sepang es un circuito más largo y las diferencias pueden ser grandes. Puede que vuelva donde lo dejé antes de Australia o mejor. Aquí he ido bien con todas las motos. En 2003 hice mi primera pole, he conseguido títulos, victorias, con Ducati batí el récord en el test. Con Honda no creo que el viernes sea mi mejor jornada, pero es un circuito que me gusta", apunta.

Al balear aún le queda este Gran Premio y el siguiente en Valencia antes de probar la moto 2020 con la que ya han rodado Marc Márquez y Cal Crutchlow.

"Siempre tienes curiosidad por probar la nueva moto. Según las primeras impresiones de Cal y Marc, la moto no es mejor que la antigua. Según han dicho, no se han mejorado los problemas que la 2019 tiene. Esperemos que estos meses hayan servido a Honda para mejorarlos. La Honda de 2019 me ha perjudicado en mi confianza con la rueda delantera. Espero que la moto nueva traiga cosas que no tiene la actual", concluye.