Lorenzo lamenta haberles "fallado" a Honda y a Puig

Cheste.- El cinco veces campeón del mundo anunció por sorpresa este jueves que dejará de competir tras 18 años en el Mundial.

Durante su intervención ante la mayoría de pilotos de MotoGP y el máximo responsable del campeonato, Carmelo Ezpeleta, Jorge repasó su carrera y destacó sus nueve temporadas con Yamaha, que “fueron las mejores de mi carrera”.

Tras poner punto y final a esa etapa, el paso a Ducati se dio “buscando una motivación para seguir en lo más alto”.

Lorenzo se retira pese a tener un año más de contrato con Honda, que ahora deberá buscar un piloto para sustituirlo en 2020.

“Llegar a Honda supuso otro impulso. Por desgracia llegaron las lesiones y jugaron un papel determinante en mi rendimiento. Eso, además de una moto que nunca se me hizo natural, me puso en dificultades”, recordó Lorenzo.

Pese a intentarlo, el cinco veces campeón no logró nunca dar con la tecla de la Honda.

“Con el equipo siempre pensé en que encontraríamos la luz al salir del túnel, pero luego llegó el accidente tan feo del test en Montmeló”, señalaba.

“En Assen, rodando por la grava, me pregunté si valía la pena. Y llegué a la conclusión de que no”, señaló como el momento en que empezó a decidir que lo dejaba.

“La meta que me puse en mi cabeza al principio no era realista. Me sabe muy mal por Honda, especialmente por Alberto (Puig, el directo deportivo). Me sabe mal decir que he fallado a Honda, he fallado a Alberto y a Kuwata. A pesar de eso, creo que es la decisión más correcta”, admitió.

“Después del accidente de Assen la posibilidad de retirarme estaba ahí. Pero quise retrasar la decisión a ver si volvía la motivación. Por desgracia esta no volvió y después de Malasia comuniqué la decisión a Alberto”, finalizó el del Palma de Mallorca.

