Lorenzo ya es oficialmente leyenda del motociclismo

Jorge Lorenzo, el único piloto en la historia que ha logrado ganar campeonatos del mundo a rivales de la talla de Valentino Rossi, Casey Stoner, Marc Márquez o Dani Pedrosa, se convirtió este sábado en ‘MotoGP Legend’, entrando de esta manera a formar parte del Salón de la Fama del campeonato del mundo de motociclismo.

El balear se retiró a finales de 2019 en Valencia y ese mismo día, el máximo responsable del campeonato, Carmelo Ezpeleta, anunció el nombramiento. Sin embargo, el estallido de la pandemia y las restricciones de acceso a los circuitos pospuso el acto oficial hasta este sábado, en el que la sala de conferencia del Circuito de Jerez se llenó de invitados, personalidades y pilotos que quisieron acompañar al corredor, entre ellos los propios Márquez y Pedrosa, junto a Alex Rins, Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Jack Miller, Takaaki Nakagami, Pedro Acosta o Toni Arbolino.

Lorenzo recordó en el acto su debut un sábado en Jerez, justo el día que cumplía 15 años, la edad mínima para poder hacerlo. En 2008 dio el salto a la clase reina con Yamaha, tras conquistar dos títulos de 250cc. En MotoGP logró 47 victorias y tres campeonatos, 2010, 2012 y 2015, convirtiéndose en el primer español capaz de ganar desde Alex Crivillé, que lo hizo en 500cc en 1999.

Tras nueve temporadas en Yamaha, Lorenzo se fue a Ducati en 2017, donde sumó tres victorias más en los dos años que estuvo en la casa italiana. En 2019, tras fichar dos años con Honda, decidió retirarse anticipadamente a causa de las lesiones fruto de algunas malas caídas que acabaron con su carrera.

El Circuito de Jerez, donde la curva 13 de entrada a meta lleva su nombre y donde logró grandes victorias, no podía ser mejor escenario para convertirse en el 33ª leyenda de MotoGP, junto a corredores de la talla de Angel Nieto, Valentino Rossi, Casey Stoner, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Mike Hailwood, Wayne Rainey, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Freddie Spencer o John Surtees, entre otros.

Una distinción que "significa incluso más que los campeonatos" que ganó, dijo Lorenzo. "Después de 20 años estoy aquí, sentado después de los números que pude lograr", dijo.

Lorenzo explicó su primer gran premio, con 15 años en Jerez, asegurando que no se veía, entonces, capaz de llegar al nivel de las grandes figuras que había en el campeonato.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, y Jorge Lorenzo, leyenda de MotoGP 1 / 6 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, leyenda de MotoGP 2 / 6 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, leyenda de MotoGP 3 / 6 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, leyenda de MotoGP 4 / 6 Foto de: MotoGP Jorge Lorenzo, leyenda de MotoGP, con su madre 5 / 6 Foto de: MotoGP El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta y Jorge Lorenzo, MotoGP Legend 6 / 6 Foto de: MotoGP

"Ahora puedo decir que llegué a ese nivel de los rivales de 125cc. Pero además, pude lograr mejores números que todos los pilotos del campeonato, aparte de Rossi”.

“También conocí a gente maravillosa, corrí contra los mejores del mundo”, subrayó señalando a Márquez y Pedrosa, sentados en primera fila.

"Ahora recibo este premio de leyenda de Dorna, que siempre me ha tratado tan bien, y esto significa más que los campeonatos, porque todas las leyendas son campeones, pero no todos los campeones pueden ser leyenda. Así que tengo mucha suerte de formar parte de este grupo”.

Por último, haciendo gala de la sinceridad que siempre ha acompañado al corredor durante toda su vida deportiva, Lorenzo aseguró que no se arrepiente de nada de lo hecho, pero que si pudiera cambiar algo “quizá cambiaría haberme ido de Yamaha en el mejor momento de mi carrera deportiva (2016) o haber ganado mi primera carrera con Ducati un poco antes (lo hizo el día después que se anunció que no iba a seguir), porque eso me hubiera permitido seguir con ellos y, posiblemente, haber ganador más campeonato. Quizá aún hoy seguiría en activo”, suspiró el de Palma.

Conoce a los 33 MotoGP Legends

(Si no puedes ver las fotos o sus títulos y descripciones, pulsa en 'Versión completa' al final del artículo)

Giacomo Agostini Giacomo Agostini 1 / 33 15 títulos

122 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kork Ballington Kork Ballington 2 / 33 4 títulos

31 victorias Álex Crivillé Álex Crivillé 3 / 33 2 títulos

20 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mick Doohan Mick Doohan 4 / 33 5 títulos

54 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Geoff Duke Geoff Duke 5 / 33 6 títulos

33 victorias Foto de: Uncredited Wayne Gardner Wayne Gardner 6 / 33 1 título

18 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Mike Hailwood Mike Hailwood 7 / 33 9 títulos

76 victorias Foto de: Sutton Motorsport Images Nicky Hayden Nicky Hayden 8 / 33 1 título

3 victorias Foto de: Todd Corzett Daijiro Kato Daijiro Kato 9 / 33 1 título

17 victorias Eddie Lawson Eddie Lawson 10 / 33 4 títulos

31 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Lucchinelli Marco Lucchinelli 11 / 33 1 título

6 victorias Randy Mamola Randy Mamola 12 / 33 Sin títulos

13 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Anton Mang Anton Mang 13 / 33 5 títulos

42 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ángel Nieto Ángel Nieto 14 / 33 13 títulos

90 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Dani Pedrosa Dani Pedrosa 15 / 33 3 títulos

54 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Wayne Rainey Wayne Rainey 16 / 33 3 títulos

24 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Phil Read Phil Read 17 / 33 7 títulos

52 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jim Redman Jim Redman 18 / 33 6 títulos

45 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kenny Roberts Kenny Roberts 19 / 33 3 títulos

24 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Kenny Roberts Jr. Kenny Roberts Jr. 20 / 33 1 título

8 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jarno Saarinen Jarno Saarinen 21 / 33 1 título

15 victorias Foto de: Yamaha Kevin Schwantz Kevin Schwantz 22 / 33 1 título

25 victorias Foto de: Dave Dyer Barry Sheene Barry Sheene 23 / 33 2 títulos

23 victorias Foto de: LAT Images Marco Simoncelli Marco Simoncelli 24 / 33 1 título

14 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Freddie Spencer Freddie Spencer 25 / 33 3 títulos

27 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casey Stoner Casey Stoner 26 / 33 2 títulos

45 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images John Surtees John Surtees 27 / 33 7 títulos

38 victorias Foto de: LAT Images Carlo Ubbiali Carlo Ubbiali 28 / 33 9 títulos

39 victorias Foto de: Nationaal Archief Franco Uncini Franco Uncini 29 / 33 1 títulos

7 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martinez Jorge Martinez 30 / 33 4 títulos

37 victorias Foto de: Motogp.com Stefan Dörflinger Stefan Dörflinger 31 / 33 4 títulos

18 victorias Foto de: Dorna Valentino Rossi Valentino Rossi 32 / 33 9 títulos

115 victorias Foto de: Dorna Jorge Lorenzo 33 / 33 5 títulos

68 victorias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images