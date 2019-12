Lorenzo: “Volveré al paddock; pronto anunciaré algo”

El tres veces campeón del mundo de MotoGP se fue, tras anunciar su retirada en Valencia, de vacaciones sin fecha de regreso, aunque diferentes obligaciones contractuales le han hecho moverse.

Este lunes por la noche, Lorenzo fue invitado al programa ‘Sport und Talk aus dem Hangar-7’ de la televisión austríaca ServusTV, donde aseguró que volverá al paddock de MotoGP.

“He estado descansando en Bali, ahora estoy realmente bien. Inicialmente reservé el billete solo de ida, pero tuve que regresar debido a algunas obligaciones”, explicó el balear.

Tras repasar algunos momentos de su dilatada y exitosa carrera, y rememorar su última victoria en MotoGP, en el Gran Premio de Austria de 2018 con Ducati, Lorenzo desveló que tiene pensado regresar al Mundial.

“Definitivamente regresaré al paddock. Pronto anunciará algo. He estado viajando durante 17 años y siempre me he alojado en los mismos hoteles. Siempre me he visto como una persona feliz. Pero si tienes la oportunidad de vivir sin presión, entonces estás más feliz de hacerlo”, adelantó un Lorenzo que, de momento, no tiene pensado volver a subirse a una moto.

La próxima cita programada del español con el Mundial será durante el Gran Premio de España, en Jerez, donde será nombrado ‘MotoGP Legend’, uniéndose, de este modo, a la lista de pilotos históricos del motociclismo.