Lorenzo: Rossi me decepcionó a mí y a sus fanáticos

Desde su retiro en Dubai, Jorge Lorenzo publicó en su canal de Youtube la segunda entrega de '99 seconds', el espacio donde analizó lo que deparó el Gran Premio de Doha. En él destaca como sorpresa a Jorge Martín, a Valentino Rossi como decepción y también se moja en el incidente entre Jack Miller y Joan Mir.

"En esta ocasión el viento ha jugado un papel fundamental para mí, desde el viernes hasta antes de la carrera. Al final en carrera rodaron más rápido, pero durante todo el fin de semana 20 pilotos fueron alrededor de medio segundo más lentos. El viento complica el pilotaje. Al final, algún piloto, incluso con viento, consigue ir más rápido porque se encuentra mejor, como en el caso de Martín. También el caso opuesto, como Valentino Rossi. Casualidad o no, Rossi es el piloto con más experiencia y Martín es uno de los novatos. No sé si eso influyó o no. Martín mejoró siete décimas del fin de semana anterior y Valentino fue 1,7s más lento", introdujo.

"Carrera más apasionante, imprevisible e igualada que la anterior. Parecía más difícil pero ocurrió. Aleix aguantó con la Aprilia. KTM llegó y a Honda se le vio un poco de lejos, les dejamos aparte. Me encantó la carrera. Martín volvió a salir como un cohete. Fue el único piloto con pista libre que se pudo centrar en liderar. Lo hizo más de lo que se esperaba y sorprendió a todos. Yo esperaba que durase entre tres y cinco vueltas en primera posición, pero los demás se empezaron a estorbar y Martín seguía ahí con su ritmo".

Lorenzo cree que la categoría está muy abierta y sin un referente claro.

"Imposible hacer predicciones. Yo me estudié el FP4. Viñales como primer favorito, después Zarco, Aleix y Quartararo. Martín no hizo ningún 54 y casi gana la carrera. Muy difícil hacer predicciones en MotoGP. Parece Moto3. No hay un claro dominador y no sé si aparecerá. Puede que sea Martín, que aparezca otro piloto o que venga Marquez. Podría ser otra temporada como 2020", expuso.

En el caso del incidente entre Miller y Mir se posicionó del lado del español.

"No me gustó la acción entre Miller y Mir. No me gustó cómo llevó la situación Miller. Mir puede que fuese demasiado agresivo, pero Jack no reaccionó bien. Miró un par de veces, vio dónde estaba Mir y no le importó que Mir fuera a volver a pista ni se apartó. Ni dejó espacio. Podía haber acabado muy mal. Cuando ya se dejaron de tocar, se volvió a encontrar y casi se toca con Viñales. Jack no estuvo muy desafortunado. Otra vez peor Ducati. Le he visto muy nervioso en el FP4, en carrera, le falta algo", opinó.

El balear también se rindió al fenomenal fin de semana de Jorge Martín.

"Para mí la sorpresa ha sido Jorge Martín. Sobrepasó mis expectativas. Ya dije en Twitter que había nacido una estrella. Para mí se es una estrella de MotoGP cuando se hacen cosas importantes en MotoGP: poles, victorias, campeonatos. Jorge ha empezado a hacerlas en su segunda carrera. Me recuerda a tres pilotos: Capirossi, por su estatura y complexión, es como un pitbull; en frenadas me recuerda a Stoner; y también se parece a mí en mitad de la curva. Tiene mucho paso por curva. Sabe hacer mucho paso por curva en comparación a Zarco, que es más directo, y Miller. Le faltó energía o velocidad al final con Quartararo y astucia con Zarco. Es cuestión de tiempo que consiga su primera victoria", auguró.

También fue muy crítico con el Gran Premio de Rossi, aunque espera que pueda estar delante en otros circuitos.

"Rossi me ha decepcionado a mí, a sus fans y los aficionados. Se espera mucho de Valentino siempre. Hacer el 21º en entrenos, difícil encontrar uno peor. Es difícil encontrar una carrera de él fuera de los puntos. Como derrotado pongo a Valentino. Ya es la segunda vez que queda muy lejos de las otras Yamaha. Esperemos que sea algo particular. Qatar nunca le fue bien, Portimao también será complicado, pero volverá fuerte en Jerez seguramente", apuntó.

También le defraudó Viñales, a quien veía favorito para repetir triunfo.

"Viñales ha decepcionado. No le esperaba favorito a la victoria. Puse a Bagnaia. Después de ver el FP4 pensé que Viñales sí era favorito. Otra ocasión desperdiciada para ganar. Tenía el mejor ritmo junto a Zarco, pero estaba más fuerte. Otra vez mala salida. Quartararo ha reaccionado como yo esperaba y se la ha devuelto a Viñales. El juego de poder está muy equilibrado en Yamaha", indicó.

El #99 hizo un balance particular de su último equipo en MotoGP.

"Honda en general salió derrotado y en particular Alex Márquez porque no ha ido rápido en ninguna carrera en los dos fines de semana y ha sido el único con dos ceros. Esperaba a Pol por delante de Aleix", finalizó.

Las mejores fotos del Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

