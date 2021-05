La caída de Márquez no sorprendió a Lorenzo: "Lo vi demasiado confiado"

El balear, en su canal 99 seconds de Youtube, ha venido analizando lo que ha dado de sí cada gran premio hasta la fecha en 2021. Dos han sido los nombres que más titulares han copado: Valentino Rossi y Marc Márquez. El italiano, que hasta Le Mans solo había puntuado en una de las cuatro carreras disputadas, había recibido varios 'palos' por parte de su antiguo compañero, de quien dijo que le veía lento.

En Francia, el piloto del Petronas Yamaha dio un paso adelante y se clasificó noveno en la parrilla, pero en las condiciones mixtas de la carrera no se terminó de sentir cómodo y acabó 11º.

"Mejora sustancial de Valentino Rossi. Se mostró más rápido que en otras carreras, sobre todo en seco, que es lo importante. Vimos a un Valentino parecido al de 2020, que sin ser su mejor año, estaba regularmente entre los 10 primeros. Espero que las mejoras este fin de semana sean gracias a haber encontrado algo en el test de Jerez y así mantenerlas en las próxima carreras", dijo Lorenzo.

También se refirió al papel de Márquez, que fue el más rápido en un entrenamiento y lideró una carrera por primera vez desde volvió de la lesión.

"A pesar de las caídas y el resultado, que no podemos negar que es malo y le alejan del campeonato, hemos visto un Márquez más sólido, fuerte y cerca de las primeras posiciones", afirmó el #99. "En seco se estaba empezando a quedar descolgado, pero cuando apareció la lluvia, se empezó encontrar mejor que otros pilotos. Rápidamente comenzó a remontar e incluso antes del cambio de moto pasó a Quartararo en el pit lane. Parecía que las circunstancias se habían aliado con él, salió de boxes primero, parecía que iba a conseguir la primera victoria desde la lesión. Cuando lo vi por televisión, con tanta confianza y agresividad, me empecé a temer esa caída porque le vi demasiado confiado y aún faltaba mucha carrera. Mi temor se hizo realidad y acabó en el suelo. Recuperó la moto y volvió, y ese momento era todo o nada y al final le salió cruz. Una verdadera pena porque tenía en la mano la victoria y habría supuesto una gran alegría después de todo el sufrimiento".

El ex piloto de Ducati recalcó el buen hacer de su antigua marca, a quien ve con la moto más competitiva en este momento.

"Después de la caída en Portugal y un resultado discreto en Jerez, Zarco volvió a ser segundo y ya van tres veces. Carrera muy sólida. Se reengancha al campeonato, quedando por delante de Bagnaia y Quartararo. Ducati tiene a tres pilotos entre los cuatro primeros, lo que demuestra que la moto es competitiva", indicó.

"En Jerez, hacía cinco años que Miller no conseguía la victoria y va y consigue otra en Le Mans. Es increíble la confianza y seguridad que una victoria da a un piloto, te hace creer más en ti mismo, pilotar mejor. Es lo que ha sucedido con Jack. Volvió a hacer primera fila. Se le presentó otra oportunidad con la lluvia, donde es especialista, ahí estuvo para aprovecharla. Además, cuando se salió de pista, Márquez delante cometió un error y le dejó vía libre para recuperar terreno a Quartararo. Para Jack resultó relativamente fácil cogerle por las características de la Yamaha. Desde Casey Stoner, ningún australiano conseguía dos victorias consecutivas, así que enhorabuena. Es tu momento", comentó sobre el ganador de la carrera.

Además, destacó la actuación de Bagnaia, salvando los muebles en un complicado fin de semana.

"Sigue la gran regularidad de Bagnaia. Salvo en la segunda de Qatar, en todas ha estado entre los cuatro mejores. Era muy fácil fallar, en esos momento difíciles hay que saber acabar y sumar muchos puntos. Los campeones ganan cuando pueden y cuando no pueden limitan daños, no comenten errores y no quedan fuera de los 10 primeros", señaló.

Y sobre el nuevo líder, Fabio Quartararo, apuntó: "Gran resultado. Quedó por delante de Bagnaia y recuperó el liderato. La verdad que no era fácil porque volvía de una lesión. La Yamaha iba realmente mal en lluvia, pero en esas condiciones de carrera aguantó el tipo y minimizó daños. En estas condiciones, un podio sabe a victoria", finalizó.

Las fotos más destacadas del GP de Francia 2021 de MotoGP

Ganador Jack Miller, Ducati Team 1 / 63 Foto de: Dorna Ganador Jack Miller, Ducati Team 2 / 63 Foto de: Dorna Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 3 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 4 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing en pitlane 5 / 63 Foto de: Dorna Luca Marini, Esponsorama Racing en pitlane 6 / 63 Foto de: Dorna Marc Márquez, Repsol Honda Team 7 / 63 Foto de: Dorna Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 63 Foto de: Dorna Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 63 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 63 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing en pitlane 11 / 63 Foto de: Dorna Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 63 Foto de: Dorna Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 13 / 63 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 14 / 63 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 63 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 63 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 17 / 63 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 18 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 19 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 20 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 21 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 22 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 63 Foto de: Dorna Enea Bastianini, Esponsorama Racing 24 / 63 Foto de: Dorna Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 25 / 63 Foto de: Dorna Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 26 / 63 Foto de: Dorna Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 27 / 63 Foto de: Dorna Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 28 / 63 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 29 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 30 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 31 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, cambio de moto 32 / 63 Foto de: Dorna Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 33 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda en pitlane 34 / 63 Foto de: Dorna Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 35 / 63 Foto de: Dorna Pol Espargaró, Repsol Honda Team 36 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing en pitlane 37 / 63 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing en pitlane 38 / 63 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 39 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, y caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, y caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 41 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team, y caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 42 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team en pitlane 43 / 63 Foto de: Dorna Marc Márquez, Repsol Honda Team en pitlane 44 / 63 Foto de: Dorna Marc Márquez, Repsol Honda Team 45 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 46 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team en pitlane 47 / 63 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 48 / 63 Foto de: Dorna Jack Miller, Ducati Team 49 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 50 / 63 Foto de: Dorna Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 51 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 52 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, cambio de motos 53 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, cambio de motos 54 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, cambio de motos 55 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, cambio de motos 56 / 63 Foto de: Dorna Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 57 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team 58 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 59 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 60 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 61 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cambio de motos 62 / 63 Foto de: Dorna Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 63 / 63 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images