Lorenzo: "Yamaha no me dejó probar la moto nueva"

Sepang.- Después de completar 46 vueltas en su regreso a Yamaha el pasado martes durante la última jornada del shakedown, Jorge Lorenzo no participó en los dos primeros días del test oficial. El balear estuvo por el circuito y departió con Valentino Rossi y Maverick Vinales.

Yamaha anunciaba el sábado que el español volvería a la actividad en la jornada que cerraba el test, aunque con el propósito de que siga adaptándose a la M1 después de tres años sin subirse a ella, por lo que lo haría sobre la 2019.

Las dificultades logísticas han impedido a Yamaha tener aquí más de dos motos de 2020 listas, teniendo que repartirlas entre sus pilotos titulares. El español lamentó no haber podido probarla para ver en qué situación se encuentra realmente la M1.

"Por algunas razones, Yamaha no me ha dejado probar la moto nueva. Hubiera sido interesante poder dar mi opinión. En estos dos días he detectado dos puntos débiles en los que hay que trabajar: nos faltan caballos y velocidad. Esta moto no ha cambiado mucho desde que yo me fui", explica Lorenzo.

El mallorquín, que se clasificó 20º a 1.3 segundos de Fabio Quartararo y dio otras 46 vueltas, se encontró bien físicamente, ya recuperado de las lesiones que le martirizaron en 2019, aunque todavía debe entrenar más para estar al 100%.

"No he tenido la oportunidad de hacer un time attack. La espalda está perfecta para ir en moto. Me falta un poco de cardio para estar listo porque he estado haciendo más pesas", comentó.

La decisión de volver como probador de Yamaha ha pillado por sorpresa a Honda, quien lo liberó a final de 2019 sin ninguna cláusula con la idea de que se retirase de la competición. Lorenzo explicó los motivos que le han llevado a regresar en esta función.

"Yamaha se mostró muy interesada en mí cuando anuncié mi retirada. De probador no tengo estrés, me faltará el poder estar para ganar una carrera. Cuando puedes ganar un Mundial te compensa todo lo negativo, pero cuando ya no puedes hacerlo, te va mal y las sensaciones no son buenas, no te compensa cuando tienes un historial como el mío con cinco mundiales", cerró.

↓ 15 pilotos que volvieron a MotoGP después de dejar el campeonato ↓