Luca Marini pasó del cielo al infierno en poco más de 100 días

Hace poco más de tres meses, el anuncio de que Marc Márquez iba a dejar Honda fue visto por Luca Marini como la gran oportunidad de su vida de llegar a un equipo oficial de fábrica en el Mundial de MotoGP, consciente de que las puertas de Ducati, la marca para la que ha corrido los tres últimos años bajo el paraguas del VR46, nunca se abrirían para él.

Fue una decisión valiente y consciente, pero el hermano de Valentino Rossi, que fue el primer en conocer la decisión y apoyarla, no ha necesitado mucho, solo el primer fin de semana de la temporada 2024, para entender que se ha metido en un lío importante.

Hace poco más de cien días, el fin de semana del 19 de noviembre, se disputó el GP de Qatar 2023, en el que Marini logró la pole position con récord del circuito (1.51.762) al manillar de la Ducati GP22. El mismo sábado, el italiano cruzó 3º la meta en la carrera sprint, a 2.8 segundos del ganador, Jorge Martín. El domingo, en la carrera, sumó un podio, el segundo de la temporada, al acabar de nuevo tercero en la meta.

Este fin de semana, al manillar de la RC213V 2024 de Repsol Honda, Marini clasificó 21º en parrilla al terminar 11º la Q1 (1.52.952), rodando 1.2 segundos más lento este año con la moto japonesa que el pasado curso con la italiana modelo 2022. En la Sprint, Marini cruzó la meta último, a 25.55 segundos del ganador, de nuevo Martín. En Poco más de 100 días, el chico de Tavullia ha pasado del cielo al infierno, sin anestesia.

"La carrera ha sido realmente difícil en comparación con la del año pasado, en la que todo me resultó fácil", explicó el italiano al final de la intensa jornada del sábado.

"Tenemos que seguir manteniendo la calma, ser positivos y centrarnos en nuestros objetivos, que son adaptarnos y conocer mejor la moto".

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pese a que el primer golpe de realidad fue importante, Marini quiere hacer una lectura positiva.

"Al final sólo ha sido mi primera carrera y sé dónde estoy. Hay señales positivas, el problema es que no son constantes, a veces va mejor y a veces peor".

El viernes, en el arranque del fin de semana, Marini se mostró más sólido, tanto en la sesión en seco de la mañana, como en mojado por la tarde.

"El viernes todo me pareció más normal, mientras que el sábado ha sido mucho más complicado de lo esperado. Incluso el ritmo que mantuve durante la Sprint fue extraño, porque fui muy lento. No digo que fuera rápido en la simulación de los test, pero tuve un ritmo más normal, como el de mis otros compañeros de equipo", valoró.

Lejos de los otros pilotos de Honda

En solo 11 vueltas, Marini perdió otros tantos segundos respecto a Joan Mir, que acabó 15º, y Johann Zarco (16º), ambos a 14" del ganador.

"No consigo que la moto gire, derrapo con los dos neumáticos y me voy largo por todos lados. Puedo ser muy fuerte en la frenada, puedo atacar y defenderme, pero cuando llega el momento de soltar los frenos Mir y Zarco consiguen marcar la diferencia", admite.

"Tenemos que entender qué está pasando, me he sentido peor en comparación con los tests y también en comparación con el viernes. Quizá no sea un tropiezo normal, pero es algo que puede pasar".

El hermano de Valentino no quiere deprimirse más de lo justo pese a que la situación no parece sencilla. "Es normal, estamos intentando tomar caminos diferentes, hay mucho en lo que trabajar porque siempre descubres cosas distintas en carrera y sin duda será interesante afrontar las 22 vueltas de este domingo.", explicó.

Al igual que Marini, Zarco debuta este año con la Honda y proviene de un equipo satélite de Ducati, Pramac, por lo que puede ser el referente ideal para entender la situación.

"Zarco hizo un tiempo increíble en la calificación, miré sus datos para ver cómo lo hizo. Puede girar la moto muy bien en medio de las curvas sin perder demasiado en las frenadas y, como en la Ducati, es fuerte en la salida. Ahora mismo está pilotando muy bien aunque haya sufrido un poco en carrera, no está al 100% pero es normal con una moto muy diferente. Todos trabajamos en la misma dirección".

"Miraremos los datos de la Sprint y probaremos algo en el Warm Up, aunque sea una sesión diurna de solo 10 minutos y la carrera sea de noche, nos puede ser útil para entender mis sensaciones. Creo que lo peor de la moto llega cuando los neumáticos tienen su primera caída, si puedes retrasar ese momento lo máximo posible entonces sobrevives, de lo contrario pierdes mucho, como nos pasó ayer", cierra el #10.