La lucha por el título de MotoGP, más reñida que nunca: ¿nadie quiere ser el perseguido?

La lucha por el título de MotoGP está este año más reñida que nunca, al menos si se toma como referencia la situación tras 11 fines de semana de carrera. Los 5 primeros del Mundial de pilotos están actualmente separados por 24 puntos. Nunca había estado tan igualado en la era MotoGP, que comenzó en 2002, después de 11 grandes premios.

La temporada actual se asemeja en igualdad a la de 2020. Entonces, los 5 primeros de la clasificación del Mundial estaban separados por 28 puntos en un momento comparable. En 2017 también estuvo apretado, con una diferencia de 35 puntos. En todas las demás temporadas desde 2002, el quinto clasificado ya estaba a más de 50 puntos del líder del Mundial tras 11 fines de semana de carrera.

La mayor diferencia de puntos entre los 5 primeros en la era MotoGP se dio precisamente el año pasado, con nada menos que 205 puntos de diferencia. Esto se debió sobre todo a la racha de victorias que Marc Márquez encadenó en la primera mitad de la temporada tanto en Grandes Premios (7 victorias en 11 salidas) como en sprints (10 victorias en 11 salidas).

Solo un año después del paseo triunfal de Márquez, la situación es ahora completamente distinta y los 5 primeros están separados por solo 24 puntos. Los cuatro pilotos que siguen directamente al líder de la clasificación, Jorge Martín (Aprilia), son Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia), Marc Márquez (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia) y Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati).

¿Nadie quiere liderar la clasificación del Mundial?

Dado que la clasificación del Mundial en la primera mitad de la temporada fue liderada primero por Pedro Acosta (KTM), luego por Bezzecchi, después por Martín, de nuevo por Bezzecchi y ahora otra vez por Martín, podría plantearse provocadoramente la pregunta de si en la lucha por el título de MotoGP de este año nadie quiere ser el perseguido.

"Bueno, sin duda será una segunda mitad de temporada interesante", dice el líder de la clasificación, Jorge Martín. "El reto es magnífico, porque todo está extremadamente abierto. Puede que quizá lidere la clasificación más gracias a los errores de otros que a mis propios resultados. Pero, al fin y al cabo, la lidero".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pedro Acosta lideró la general de 2026 solo durante muy poco tiempo, concretamente justo después de su victoria al sprint en el inicio de la temporada en Buriram (Tailandia). Lo dijo claramente: "Parece que nadie quiere liderar la clasificación del Mundial. Pero creo que Marc es ahora mismo el hombre a batir".

Con ello, Acosta se refiere, por supuesto, a Marc Márquez y a su exitoso regreso tras su reciente pausa (operación de hombro y pie). Desde el fin de semana de Mugello a finales de mayo, el defensor del título vuelve a estar sobre su Ducati oficial. En los cinco fines de semana de carrera desde entonces ha ganado tres Grandes Premios y dos sprints.

Marco Bezzecchi, por su parte, que había ganado los tres primeros Grandes Premios del año, en el ecuador de la temporada es ya solo cuarto de la general, después de haber sumado cuatro ceros en los últimos cuatro domingos de carrera (dos abandonos, una sanción de carrera, una ausencia por lesión).

Si se consideran solo estos cuatro últimos fines de semana de carrera - Balaton Park, Brno, Assen, Sachsenring - Márquez ha recuperado nada menos que 108 puntos a Bezzecchi. Y el domingo en Sachsenring, Márquez superó de hecho a Bezzecchi en puntos del Mundial 2026.

Pedro Acosta ve una tendencia al alza respecto a 2025, pero ...

Pedro Acosta, el primer líder del Mundial esta temporada, ocupa en el ecuador "solo" la séptima posición de la clasificación. Sigue esperando su primera victoria en un Gran Premio. Aun así, el piloto oficial de KTM se da personalmente una buena nota.

"Este año es el primero en el que me pondría una buena nota por mi propio rendimiento, diría que un 7 [sobre 10]. Pero si se mira el panorama general, probablemente sería más bien un 4", dice Acosta.

Lo que Acosta entiende por "panorama general" es el número inusualmente alto de fallos técnicos que le han costado muchos puntos en la primera mitad de la temporada: "Tuvimos muchos problemas técnicos. En Barcelona perdí puntos por ello, en Brno también, en Assen también. De lo contrario, seguramente estaríamos más arriba, pero las cosas son como son".

"Por eso", continúa Acosta, "daría en conjunto una nota de 5 o 6, digamos un 5. En comparación con el año pasado, esta vez no he cometido muchos errores en la primera mitad de la temporada. En el parón de verano, ahora debemos centrarnos en entender los problemas técnicos y en entender qué tenemos que hacer para resolverlos".

Francesco Bagnaia se siente como en 2020

Otro que en el ecuador de la temporada 2026 de MotoGP también está fuera del top 5 de la clasificación del Mundial es el bicampeón del mundo de MotoGP Francesco Bagnaia. Aunque en la primera mitad de la temporada ha logrado cuatro resultados entre los 3 primeros en 11 Grandes Premios y también cuatro resultados entre los 3 primeros en 11 sprints (incluida una victoria), aparece solo en octava posición, justo por detrás de Acosta, a 65 puntos del líder Jorge Martín.

¿Cuál es la valoración de Bagnaia sobre la lucha por el Mundial de este año? "Me parece erróneo decir que nadie quiere ganar este título. Todos quieren ganarlo, porque todos dan lo mejor de sí", deja claro el piloto oficial de Ducati.

Bagnaia continúa: "Este año es el primero en el que Ducati no es tan dominante como en los últimos años. Hay más motos que son competitivas. Es más parecido a lo que fue 2020. Eso genera una competición más reñida".

"En una carrera puedes recuperar 20 puntos, en otra solo un punto, y en otra puedes perder 20 puntos. Mucho depende este año de lo bien que te sientas sobre tu moto", dice Bagnaia.

¿Ai Ogura, el tapado para el título?

Aunque Marco Bezzecchi, que lideró la clasificación del Mundial durante buena parte de la primera mitad de la temporada, ahora es solo cuarto en la tabla, "Bez sigue siendo, en mi opinión, el más rápido en Aprilia", dice Bagnaia sobre su futuro compañero de equipo.

¿Y qué pasa con Ai Ogura? El japonés al servicio del equipo satélite de Aprilia, Trackhouse, se ha situado en la primera mitad de la temporada 2026 en la segunda posición de la clasificación, por detrás de Martín, con resultados constantemente sólidos, entre ellos su primera victoria absoluta en MotoGP en Assen. Antes del inicio de la segunda mitad de la temporada, entre Martín y Ogura hay solo 14 puntos.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Ai Ogura, Trackhouse Racing Photo by: Loic Venance / AFP via Getty Images

"Ogura está haciendo un trabajo fantástico. Siempre es competitivo", elogia Bagnaia y analiza: "Si en el futuro también entiende cómo ser competitivo ya en las primeras vueltas de las carreras, entonces luchará por la victoria cada domingo".

Crutchlow cree en Márquez; Martín cree en la oportunidad mundialista contra Márquez

Ell regresado MotoGP Cal Crutchlow tiene un claro favorito cuando se le pregunta quién será campeón del mundo en 2026. Cree que Marc Márquez logrará defender con éxito el título pese a haberse perdido dos Grandes Premios (Francia y Cataluña).

"Los paquetes técnicos en la cabeza del pelotón están muy igualados. Eso significa que dependerá de quién sea el mejor piloto. Y creo que todos sabemos quién es el mejor piloto. Por eso sigo creyendo que él es quien conseguirá el título mundial", dice Crutchlow.

¿Y qué dice el líder de la clasificación, Jorge Martín, sobre la perspectiva de luchar por el título de 2026 contra el siete veces y vigente campeón del mundo de MotoGP? "Batir al mejor piloto de todos los tiempos es, por supuesto, un gran reto. Daré lo mejor de mí e intentaré mejorar día a día. Si consigo luchar contra él hasta el final de la temporada, sería increíble", dice Martín sobre Márquez.

El campeón del mundo de MotoGP de 2024 no se ve en absoluto como un completo tapado en la lucha por el título de 2026. "Esperemos a ver. En este momento Marc corre a un nivel superior al nuestro. Pero estoy firmemente convencido de que con mi 100 por ciento podré luchar contra Marc. Ahora mismo todavía nos falta mucho para ello, pero creo firmemente en ello", dice Martín.