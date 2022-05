"Cada vez es más fácil admitir que no estoy para el podio", dice Márquez

Cargar reproductor de audio

El discurso y la forma de proceder del español han cambiado mucho desde el accidente tan salvaje que sufrió en el warm up de la segunda parada del calendario, en Mandalika, que le hizo perder el conocimiento, que se le reprodujeran los problemas de diplopía (visión doble) y le llevó a perderse dos carreras (aquella y la siguiente, en Argentina).

Desde entonces, el #93 ha cambiado y ni siquiera él lo esconde. Primero comenzó a verbalizar una nueva forma de encarar las carreras: "Arriesgaré hasta donde sienta que debo hacerlo; no más". Y en la previa del Gran Premio de Francia de este fin de semana, en Le Mans, fue un poco más allá: "Ya he entendido que no puedo luchar por este campeonato".

Han pasado seis citas para que el ocho veces campeón del mundo haya llegado a la conclusión de que el título no es un objetivo realista si tenemos en cuenta la combinación entre el rendimiento que puede ofrecer la Honda de este año, y su estado físico. Aunque prefiera evitar hablar de la limitación que le provocan las secuelas que arrastra de la lesión en el brazo y hombro derechos lesionados aquel fatídico domingo en Jerez (2020), las evidencias saltan a la vista de cualquiera.

Con todo ello, la meta que se impone en el circuito Bugati, siempre que la carrera se celebre en seco, es terminar entre la quinta y la séptima plaza. "Más arriba sería un regalo", dijo este sábado, tras sufrir otra caída, esta en los últimos minutos del cuarto ensayo libre.

“Cada vez es más fácil admitir que no estoy para pelear por el podio. Lo difícil es admitirlo la primera vez. Cuando aprietas demasiado y te caes, pues te das cuenta”, declaró el chico de Cervera (Lleida), que, a pesar de todos los contratiempos, será el piloto de Honda mejor colocado.

"Si la carrera no va bien puedo terminar el décimo y no sería una sorpresa. No es lo que queremos, pero es lo que hay", prosiguió el español, que permanece a la espera de que la marca del ala dorada revitalice una RC213V que lo pasa mal en condiciones de calor, y en circuitos ratoneros como los europeos: "Hay que esperar a ver si llega algo de Japón, sobre todo para acercarnos a los tres primeros".

Sobre la posibilidad de que la lluvia pueda alterar el orden natural de las cosas, el catalán ya no sabe muy bien qué pensar. "La lluvia abre el abanico de posibilidades, pero de todo. De hacer una buena carrera, pero también de caerme", finalizó Márquez.