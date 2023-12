Marc Márquez: Aceptaré las críticas si fracaso con la Ducati

En uno de las mayores movimientos del mercado de pilotos de los últimos años, Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo, decidió abandonar Honda tras 11 temporadas y seis títulos mundiales de MotoGP para unirse a la escuadra satélite Gresini Ducati para 2024.

Márquez rompió su contrato con Honda para hacerlo, lo que al parecer le costará alrededor de 15 millones de euros, pero dijo en el momento del anuncio de su fichaje por Gresini que necesitaba hacerlo para entender si todavía podía ser competitivo.

El español se subió por primera vez a una Ducati el 28 de noviembre en el test de Valencia de post-temporada y fue rápido de inmediato, terminando el día con el cuarto mejor tiempo y a sólo 0.171s de la cabeza.

Márquez tiene prohibido por contrato hablar de Ducati hasta el 1º de enero, cuando expira oficialmente su contrato con Honda, aunque en un video filtrado de Sky Sports Italia fue grabado en cámara señalando que la GP23 es mucho menos física que la RC213V.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com durante el fin de semana del GP de Qatar, Márquez admitió que "es una posibilidad" que su fichaje por Ducati no funcione y aceptará las críticas si no es así.

"Sí, por supuesto que es una posibilidad y por supuesto que tengo algunas dudas", dijo a Motorsport.com a principios de noviembre, cuando se le preguntó si tenía miedo de que su movimiento pudiera salir mal.

"Incluso ahora que he tomado la decisión, tengo dudas. Y existe la posibilidad de que no funcione".

"Pero al final, cuando me retire algún día, me retiraré tranquilo porque lo he intentado todo en mi carrera. E hice lo que me pareció (correcto)".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team, Marc Márquez, Gresini Racing

"Y si me quedaba en Honda y me quedaba (diciendo) 'no, no haré esto porque si no tiene éxito todo el mundo me presionará'".

"Vale, acepto si no es un movimiento exitoso. Aceptaré las críticas y aceptaré todas estas cosas. Pero al menos me retiraré de forma tranquila porque lo intentaré todo".

"Yo soy así. Mi zona de confort era quedarme en Honda, y el 95% de los pilotos se habrían quedado en Honda".

"¿Por qué? Gran sueldo, sin presión, ahora desarrollaré la moto, (diciendo) 'vale, esta carrera no ha sido buena porque estamos desarrollando la moto'".

"(Quedarse) era fácil. Pero yo no soy así. Soy un ganador y un asesino e intentaré hacerlo lo mejor posible para intentar luchar en lo más alto".

El garaje de Márquez en Gresini estaba abarrotado de medios de comunicación antes de su primera salida con la Ducati en el test de Valencia.

Cuando Motorsport.com le preguntó en la misma entrevista si sentía la mayor presión de su vida ante una nueva temporada, respondió: "Mi trabajo es intentar olvidar, o intentar moverme, o intentar estar dentro de mí mismo para olvidar toda esa expectación".

"Sé que hay gente que tiene grandes expectativas y hay gente que dice que ganaré todas las carreras, y hay gente que dice que será un desastre".

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Gresini Racing

"Al final, ya dije el día que anunciamos y repito que no puedo crearme expectativas sin probar la moto".

"Pero para mí el principal objetivo ahora mismo es intentar volver a disfrutar en la pista, porque si vuelvo a disfrutar puedo alargar mi carrera".

"Si no disfruto, no seguiré en mi carrera (mucho) más tiempo. Así que éste es el objetivo principal".

"Luego, cuando pruebe la moto en Valencia, cuando haga la pretemporada en Malasia, entenderé dónde estoy".

"Pero será difícil y será un reto muy bonito para mí, adaptar mi estilo de pilotaje de 11 años en un tipo de moto a otro".

"Intentaré hacerlo lo mejor posible, por supuesto, y creo que estoy en un equipo muy bueno, que es lo que busco: un equipo familiar. Quizás no el equipo más grande, pero sí un equipo familiar e intentar trabajar e intentar disfrutar de nuevo de lo que son las carreras".

Márquez fue operado con éxito tras el test de Valencia de un problema en el brazo que había ocultado, pero que le había estado molestando durante toda la segunda mitad de la temporada.