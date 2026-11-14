MotoGP GP de Qatar

Marc Márquez, ante su próxima oportunidad de ser campeón: "Mentalmente me siento mejor que nunca"

A las puertas de una nueva oportunidad de conquistar el título mundial, Marc Márquez se siente mentalmente más fuerte que nunca y quiere afrontar la definición en Portimao con la cabeza fría.

Juliane Ziegengeist

Publicado: 14 nov 2026, 16:08

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez dio otro gran paso hacia su próximo título mundial de MotoGP en el Gran Premio de Qatar. Aunque el piloto de Ducati todavía no pudo sentenciar la definición en Lusail, viajará a la penúltima carrera de la temporada con una ventaja cómoda.

En el Gran Premio de Portugal, en Portimao, el sprint del sábado podría bastar ya para asegurar la coronación anticipada. Márquez, sin embargo, no quiere precipitarse. Después de un fin de semana físicamente agotador, el español anticipó que ajustará un poco su enfoque para el tramo final de la temporada.

"No hay motivo para apurarse. En algunas carreras asumo riesgos bastante grandes. Ahora quiero primero pensar bien cómo está la situación y cuántos puntos necesito. En este momento todavía no puedo responder eso", explicó Márquez después de su segundo puesto en el Gran Premio de Qatar.

Con 431 puntos, el español lidera con autoridad el campeonato mundial. Su ventaja sobre Jorge Martín es de 60 puntos, mientras que Marco Bezzecchi está otros 14 puntos por detrás. Con dos Grandes Premios todavía por disputarse, quedan en juego un total de 74 puntos. Así, Márquez podría convertir en Portimao su próxima oportunidad de título.

Para eso, en el sprint del sábado debe recuperar al menos dos puntos sobre Martín. Si Márquez gana el sprint, el campeonato mundial ya no se le podría escapar.

Márquez no quiere asumir riesgos innecesarios

A pesar de la cómoda situación de partida, el piloto de 33 años todavía no piensa en una posible fiesta por el título. Más bien quiere afrontar las carreras restantes con prudencia. En particular, las condiciones en Portimao y Valencia podrían representar un desafío adicional para el español.

Sobre todo le preocupan las bajas temperaturas. Márquez sabe que, en esas circunstancias, pueden aparecer rápidamente situaciones imprevisibles. "Son dos circuitos en los que las condiciones pueden ser bastante críticas. Puede hacer frío, y las pistas tienen muchos cambios de elevación. Tenemos que prestar atención a todo eso. Nuestro objetivo simplemente debe ser terminar las carreras".

Dónde termine siendo campeón mundial no tiene, en cualquier caso, demasiada importancia para Márquez. Ante la pregunta de si le atrae especialmente la idea de ganar el título en Portimao, responde con una sonrisa aludiendo a la cercanía geográfica con su casa.

"No importa dónde ocurra. En Valencia gané dos o tres veces, ya ni siquiera lo sé con exactitud. Pero Portimao también sería bonito. Al fin y al cabo está en la península ibérica, así que está bien", sonríe Márquez.

Su hermano Alex ayudó en la preparación para Qatar

Entonces probablemente también estaría de nuevo su hermano Alex Márquez para celebrar con él. En Qatar, el piloto de Gresini estuvo ausente por una operación, pero apoyó a Marc a la distancia.

"Me apoyó desde casa. Es un piloto muy inteligente y me dio algunos consejos sobre cómo debía encarar el fin de semana, dónde tenía que mejorar y qué debía hacer en las carreras", reveló Marc sobre el aporte de Alex.

El piloto de Ducati valora mucho la posibilidad de intercambiar opiniones con su hermano a ese nivel. "Siempre es algo especial tener un hermano con el que puedes compartir experiencias y hablar en el mismo idioma. En una pista como Qatar tiene algunos puntos muy fuertes, en los que incluso es mejor que yo. Sus consejos durante el fin de semana fueron muy valiosos".

Al límite físico, mentalmente más fuerte que nunca

Fue difícil no notar que Márquez dejó una imagen de agotamiento después de la carrera en Qatar. La exigencia física de las últimas semanas dejó huella. Especialmente la sucesión de varias carreras consecutivas y el intenso trabajo durante el fin de semana le pasaron factura al español.

Ante la pregunta de si el cansancio tenía causas más físicas o mentales, Márquez dio una respuesta clara. "Mentalmente me siento mejor que nunca. De lo contrario sería imposible pilotar como lo estoy haciendo ahora. Físicamente, en cambio, estaba completamente agotado", reconoció el vigente campeón mundial.

Eso se debió sobre todo al triplete de Australia, Malasia y Qatar: "Tres carreras seguidas fueron una gran carga. Este fin de semana realmente sufrí". Hasta qué punto lo afectó el esfuerzo quedó claro ya durante los entrenamientos en Qatar. El viernes por la tarde, por momentos completaba apenas dos vueltas seguidas antes de volver a boxes.

"Incluso en el warm-up del domingo salí más tarde porque quería guardar energía para la carrera. Fue difícil", relató el propio Márquez.

En cambio, considera su estado mental como una de sus mayores fortalezas. Precisamente ante la presión del campeonato y los reveses físicos a lo largo de la temporada, su estabilidad psicológica es un factor esencial para las actuaciones actuales. "Mentalmente estoy mejor que nunca", subrayó una vez más el piloto de Ducati.

Lucha por el título de constructores: Ducati vs. Aprilia

Mientras Márquez cuenta con una amplia ventaja en el campeonato de pilotos, la situación para sus perseguidores solo mantiene opciones teóricas. Bezzecchi redujo su desventaja en Qatar en cinco puntos gracias a su victoria en el Gran Premio.

Sin embargo, para poder ser campeón mundial, el italiano tendría que ganar todas las carreras sprint y todos los Grandes Premios restantes. Al mismo tiempo, Márquez no debería sumar ni un solo punto en las cuatro carreras que quedan. Martín sigue siendo el perseguidor más cercano. El español puede al menos retrasar la definición en Portimao, pero para eso debe esperar un error de su rival.

También en el campeonato de constructores la definición todavía no está cerrada. Ducati continúa al frente, aunque la ventaja sobre Aprilia es ahora de apenas ocho puntos. Después del sprint de Qatar, la diferencia aún era de 13 puntos. Aprilia pudo así recortar la desventaja durante el domingo.

Ducati puede asegurar el título de constructores ya en Portimao si el fabricante consigue, entre el sprint y el Gran Premio, al menos 30 puntos más que Aprilia.

Para Márquez, mientras tanto, la prioridad inicial es la recuperación. El español quiere aprovechar el tiempo hasta el próximo fin de semana de carrera para recuperarse físicamente por completo. Su agenda anunciada suena, en consecuencia, poco espectacular.

"Será: entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir. Me concentraré por completo en mi prioridad más importante, que es alcanzar mi objetivo".

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