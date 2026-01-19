Marc Márquez y Ducati han llegado a un acuerdo para prolongar por otras dos temporadas su actual relación dos temporadas más, según ha podido saber Motorsport.com, durante el acto de presentación de la escudería, celebrado este lunes en la estación de esquí de Madonna Di Campiglio, en los Alpes Dolomitas.

La extensión del contrato hará que el actual campeón del mundo vista de rojo, al menos, hasta finales de 2028. La misma fuente, conocedora de la negociación, ha asegurado que la renovación del español debe hacerse pública antes del inicio de la temporada, que arrancará el próximo 1 de marzo con el Gran Premio de Tailandia. Es probable que la fecha elegida para el anuncio coincida con el evento de lanzamiento del Mundial, programado para el 7 y 8 de febrero, en Kuala Lumpur, justo después de que finalicen los primeros test colectivos de 2026.

"Si miras mi trayectoria, cuando he estado en un equipo en el que me encuentro bien, en el que me siento rápido, pues trato de no moverme", explicó Márquez, durante la presentación. "Mi primera opción es tratar de permanecer en Ducati, pero hay que ir paso a paso. Los contratos cada vez se cierran antes", añadió.

De momento se desconocen los términos del acuerdo, pero el #93 apuesta por un vínculo de dos años ya que, según esa voz autorizada, "mantiene intactas las ganas de seguir corriendo y compitiendo al máximo nivel". El catalán que cumplirá 33 años el 17 de de febrero, representaría a Ducati hasta los 35.

Tras once temporadas en Honda, el corredor de Cervera (Lleida) dejó la fábrica de Tokio en 2024 para correr en el equipo privado Gresini, en la órbita de Ducati, escalando al equipo oficial del constructor de Bolonia la pasada temporada, con una acuerdo de dos años, que expira a finales de diciembre. De esta manera, el catalán habrá competido durante un lustro encima de una Desmosedici, los cuatro últimos ejercicios como representante oficial de la fábrica.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Ducati Corse

Con Gresini, Márquez ganó tres carreras después de dos años en blanco, y en su primer año con la estructura oficial ganó 11 carreras, firmó 15 podios y ocho pole position, además de 15 victorias al sprint. El Mundial de 2025, sin embargo, se torció al final con el accidente que sufrió en Indonesia, al ser arrollado por Marco Bezzecchi, en un percance que le llevó a perderse las cuatro últimas paradas del calendario, ya como campeón.

Una vez resuelto el futuro de Márquez, Ducati debe afrontar ahora quién será su compañero, un puesto para el que 'compiten' Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo y Pedro Acosta. El murciano parece estar en cierta ventaja sobre el resto de contendientes, sobre todo si tenemos en cuenta las palabras que la semana pasada soltó Massimo Rivola, CEO de Aprilia: "Marc se quedará en Ducati, y Pedro ya ha dicho que quiere una Ducati a toda costa, de forma que seguramente eso ya es una pareja que está hecha".

Sobre este asunto, Bagnaia afirmó este lunes estar muy tranquilo acerca de su futuro. "Estoy relajado sobre mi renovación. Simplemente quiero comenzar bien la temporada y centrarme en ello. Hay muchos pilotos que terminan sus contratos, y será importante estar centrado en el campeonato", dijo el turinés, quien, con sus dos títulos consecutivos (2022 y 2023), sigue siendo el piloto más relevante de la historia de la marca de Borgo Panigale.

Motorsport.com le preguntó a Davide Tardozzi por las palabras de Rivola. "No voy a contestar ni comentarlas, hoy no es el día. Pero me da gusto ver que hablan de Ducati, eso es que se fijan mucho en lo que hacemos. Es bueno saberlo", zanjó el veterano team manager del equipo italiano.