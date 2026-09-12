Marc Márquez y la apuesta en parrilla que le ayudó a vencer a Bezzecchi en la sprint de Misano

Marc Márquez reveló que tomó la decisión de última hora de cambiar al neumático trasero medio de Michelin, lo que resultó decisivo para su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de San Marino.

Aunque 15 de los 21 pilotos optaron por el compuesto blando el sábado, argumentando la baja degradación de los neumáticos en Misano, Márquez formó parte de la minoría que compitió con el medio en la carrera al sprint.

Esta estrategia lo situó en una posición distinta a la de Marco Bezzecchi, quien partía desde la *pole* y mantuvo el neumático blando, a diferencia de su compañero de equipo en Aprilia, Jorge Martín, que sí cambió al compuesto medio.

En teoría, el neumático trasero blando de Bezzecchi debería haberle otorgado ventaja en la salida, pero fue Márquez quien mejor arrancó desde la segunda posición de la parrilla, repitiendo la maniobra exitosa que ya había realizado en la curva 1 durante la carrera al sprint de Aragón.

El piloto oficial de Ducati logró una ventaja de más de un segundo en las cinco primeras vueltas y, aunque Bezzecchi se acercó en la fase final de la carrera, Márquez consiguió ampliar de nuevo la diferencia para lograr su sexta victoria en carreras al sprint de la temporada.

Tras la carrera, Márquez comentó que cambió el compuesto de neumáticos en la parrilla de salida al concluir que la victoria habría sido inalcanzable si hubiera mantenido el neumático blando.

"Creía que la estrategia con el blando era la correcta para la carrera al sprint. Pero luego, poco a poco, fui entendiendo —y lo analizamos con Ducati— que ambos neumáticos estaban muy igualados", explicó.

"Con ambos neumáticos era posible subir al podio en el Sprint. Pero las sensaciones, los datos y todos esos factores me llevaron a decidirme por el medio".

"Sabía que con el blando podía terminar segundo o tercero. En cambio, con el medio podía acabar segundo, tercero o incluso ganar. Eso me dio el impulso extra necesario para luchar contra Bezzecchi".

Al preguntársele por qué consideraba que no podría ganar la carrera con el neumático trasero blando, Márquez señaló que habría sido una elección arriesgada, teniendo en cuenta que tanto su hermano Álex Márquez como Fabio di Giannantonio habían sufrido caídas durante la sesión de clasificación.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No era imposible, pero sí más arriesgado; con el compuesto medio pude gestionarlo mejor", explicó.

"Depende de la moto, depende del estilo de pilotaje. Pero esta mañana tuvimos problemas con el blando. Vi que era un poco arriesgado. Como se vio en la clasificación, muchos pilotos de Ducati se cayeron de la misma manera.

"Así que, con el medio, creo que la situación fue más favorable dada mi experiencia con la Ducati".

Al preguntársele cuándo decidió correr con el neumático trasero blando, respondió: "En la parrilla".

Márquez también opina que Bezzecchi pudo haber perdido la carrera por mantener el neumático blando, señalando que el piloto de Aprilia habría plantado más batalla si hubiera seguido la misma estrategia que sus rivales por el título.

"La carrera se decidió por ese neumático trasero. Salí confiado con el medio y, a veces, eso importa más que el compuesto que montes", afirmó.

"Si Bezzecchi hubiera usado el neumático medio, me habría puesto las cosas más difíciles. Vi en los entrenamientos que él era más rápido cuando ambos llevábamos el blando. Yo probé algo diferente y salió bien".