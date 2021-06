Márquez, tras clasificar 20°: "El accidente de ayer afectó mucho"

Assen.- El español arrancará el 20º y puede darse por satisfecho, después de la brutal eyección que protagonizó en el segundo ensayo libre del viernes, en el que un fallo en el control de tracción de su Honda le catapultó al aire cuando circulaba a unos 130 kilómetros por hora. El impacto contra el asfalto fue tremendo, sobre todo para las rodillas y los tobillos, que recibieron la peor parte, especialmente los de la parte derecha de su cuerpo. El dolor fue in crescendo a lo largo de la tarde, hasta el extremo de que el de Cervera (Lleida) optó por ir al hospital a hacerse una radiografía, que descartó cualquier fractura.

Este sábado por la mañana, Márquez se levantó muy tocado del tobillo derecho, hasta el extremo de pensar que no podría subirse a la moto, algo que sí hizo. El poder calentar la articulación con el suceder de las vueltas le permitió tomar parte en la cronometrada, aunque una caída en la primera eliminatoria (Q1) le llevará a salir muy atrás en otra carrera que se avecina dolorosa para el de Honda.

“El accidente de ayer afectó mucho. Esta mañana no pude pilotar bien ni con el brazo ni con el pie derechos. Esta carrera es un trámite: jugamos el partido y nos vamos para casa. Más que la carrera, lo que espero con ganas es el parón. Para poder recuperarme y ser mucho más constante en la segunda parte del año. Puede que no para ganar carreras, pero sí para estar más delante de forma regular”, comentó Márquez, que dio detalles acerca de los chequeos médicos a los que se sometió la tarde del viernes.

“Decidí ir a hacerme una radiografía en el tobillo derecho, porque cada vez me costaba más andar. Vieron que había mucha inflamación y sangre acumulada. Fractura no hay, pero la inflamación no deja claro si puede haber o no una fisura”, puntualizó el catalán, que, si tras el percance del día anterior dio un toque de atención a Honda, el sábado agradeció las medidas de urgencia adoptadas por el constructor japonés.

“La reacción de Honda a mis comentarios ha sido buena. Analizando la caída se vio, que en aquella curva el control de tracción no estaba allí. Honda ha reaccionado ya con vistas a este sábado y estoy muy agradecido por ello”, declaró el multicampeón, que este domingo saldrá a correr con el chasis nuevo que la marca del ala dorada desplazó a Assen, en su cruzada para tratar de resolver los problemas de falta de tracción de la RC213V.

Las fotos de Marc Márquez en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

