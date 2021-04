¿Qué implica la ausencia de Marc Márquez en el inicio del MotoGP?

El comunicado lanzado por HRC este lunes a mediodía pilló por sorpresa a la gran mayoría del paddock, que, tras los dos últimos entrenamientos del español, tanto en Montmeló como en Portimao, daba por segura su participación en el arranque del campeonato, este próximo fin de semana en Losail.

Joan Mir, el actual campeón del mundo, coincidió con Márquez la semana pasada en el gimnasio del hotel de Qatar, donde el catalán viajó para administrarse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Allí le vio haciendo remo sin ninguna reserva, cosa que le llevó a convencerse de la inminente reaparición del #93. “Le vi bien, seguro que correrá”, convino el mallorquín en el podcast ‘Por Orejas’, de Motorsport.com.

En esa misma línea se manifestaron Fabio Quartararo y Valentino Rossi, por nombrar a dos de los que apostaron que el de Honda formaría en la parrilla de este domingo. No obstante, ninguno de ellos (ni de nosotros) tenía acceso a los exámenes médicos que se le realizaban, y el de Cervera (Lleida) optó por la vía menos arriesgada, en una decisión que lleva implícitos ciertos aspectos interesantes que no deben pasarse por alto.

De entrada, nadie duda de que este Márquez es distinto al de antes del calvario que ha vivido los últimos ocho meses que ha pasado recuperándose de su lesión en el brazo derecho. Parece casi una obviedad pensar que, en las mismas circunstancias en las que se encuentra en estos momentos, ‘aquel Marc’ habría decidido correr en Losail. Sin embargo, entonces no había pasado por el martirio del que ahora está a punto de salir.

En Jerez, Márquez optó por volver a subirse a la moto solo cuatro días después de haberse sometido a la primera operación en el húmero; según dijo después, porque los médicos no supieron cómo frenarle. El viacrucis por el que pasó el año pasado le ha llevado a seguir a rajatabla las recomendaciones de los doctores que le intervinieron la última vez, en diciembre.

Estos ahora le piden paciencia para que el hueso termine de consolidarse y él, obedece. Será interesante comprobar si este cambio de mirada o enfoque tiene impacto en otros pilotos que sufran lesiones de una gravedad similar, que requieran pasar por el quirófano y, en consecuencia, un periodo de reposo.

Franco Morbidelli es probablemente uno de los pilotos más clarividentes del panorama actual en MotoGP. Preguntado hace unas semanas acerca del impacto que tendría en Márquez la lesión de la que se recupera, el italiano hizo una reflexión muy interesante: “La de Marc es una de las lesiones más graves que hemos visto en un deportista. No ha habido muchos deportistas de alto nivel que se perdieran un año entero. Si me pongo en sus zapatos, no sé juzgar el dolor que ha padecido, pero sí por lo que ha tenido que pasar mentalmente. Un episodio así tiene repercusiones en la cabeza, porque las personas recordamos los malos momentos e intentamos que no se repitan, aunque sea de forma inconsciente”.

Aunque el de la escudería Petronas hacía referencia directa al tipo de ‘animal’ que se verá encima de la RC213V, la decisión de aplazar su vuelta lleva a pensar que Márquez ha aprendido del error de precipitación cometido, y que le arrojó a un agujero al que no piensa volver a caer.

A pesar de que él se sienta bien físicamente y cada vez más fuerte a nivel muscular, serán los médicos quienes le autoricen a competir; algo que, como pronto, será en Portimao, en la tercera parada del calendario (18 de abril), después del chequeo al que debe someterse el lunes anterior.

Esta ausencia tendrá afectaciones más allá de las que incumben a HRC, que deberá volver a recurrir a Stefan Bradl. El resto de escuderías y pilotos también se verán de algún modo influenciados por la no presencia del multicampeón, que de forma indirecta ahora coloca el balón en sus tejados. De ellos dependerá sacar partido de esos dos ceros que, como mínimo, figurarán en el casillero del leridano a final de curso.

Si tenemos en cuenta la tremenda igualdad que reinó en el pasado campeonato, que se decidió por 13 puntos a favor de Mir, partir de entrada con una desventaja de 50 debería ser prácticamente determinante para cualquiera que aspire a coronarse.

Lo que ocurre es que Márquez no es cualquiera, como ha quedado demostrado a lo largo de su trayectoria, de modo que nadie debería cometer el error de eliminarle de las quinielas. Sobre todo, si atendemos a que el grado de presión que deberá sobrellevar será inversamente proporcional al de sus oponentes, obligados a sacarle el máximo rendimiento a la baja temporal del gran dominador de la escena en la última década, seis títulos de ocho posibles, adornados con una infinidad de récords. Si después de todo lograra sumar este año su séptima corona en MotoGP, sin duda que eso expondría de forma irremediable a sus compañeros de pista.

Como él mismo destacó en un análisis que hizo del pasado campeonato, no es lo mismo perseguir que sentirse perseguido. Mucho menos cuando quien llega por detrás es alguien tan voraz como Márquez, un tigre que cuando vuelva a correr llevará diez meses ‘enjaulado’. La peor de las amenazas para sus rivales; la mejor de las noticias para los aficionados.

