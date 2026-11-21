Crónica de carrera

MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez se cae con el título a la vista y Marco Bezzecchi gana la sprint en Portimao

La consagración de Marc Márquez se retrasa tras una caída en la sprint que mantiene a Martín y Bezzecchi matemáticamente en la pelea

Rachit Thukral

Publicado: 21 nov 2026, 15:05

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Marco Bezzecchi consiguió una victoria dominante en la sprint del Gran Premio de Portugal 2026, mientras que Marc Marquez sufrió una espectacular caída en la penúltima vuelta cuando estaba en posición de sentenciar el título.

Marquez parecía tener el campeonato en el bolsillo cuando la carrera a mitad de distancia en Portimao se acercaba a su final, con el piloto del equipo oficial Ducati en la tercera posición por detrás de las Aprilia de Bezzecchi y Raul Fernandez.

Pero, en medio de una lluvia ligera en Portimao, Marquez perdió el tren delantero de su Ducati en la curva 7 cuando faltaba poco más de una vuelta, en un giro inesperado de la pelea por el título.

Con Bezzecchi ganando la carrera desde la pole y Jorge Martin terminando quinto con la Ducati oficial, la lucha por el campeonato continuará ahora en la carrera completa del domingo.

Con 62 puntos todavía disponibles, Marquez mantiene ahora una ventaja de 55 puntos sobre Martin y de 62 puntos sobre Bezzecchi en la clasificación.

En el inicio de la carrera, Bezzecchi salió limpiamente desde la pole position para llegar primero a la curva 1, mientras que Raul Fernandez saltó del cuarto al segundo puesto tras superar tanto a Fabio di Giannantonio como a Marc Marquez.

Mientras los dos pilotos de Aprilia empezaban a escaparse al frente en la vuelta 2, Marquez y di Giannantonio peleaban por el último lugar del podio, con el piloto de VR46 tomando brevemente la tercera posición antes de que Marquez respondiera para recuperarla.

Alex Marquez aprovechó entonces la batalla para adelantar a di Giannantonio, quedando como escolta de su hermano en la Ducati oficial.

Mientras tanto, Martin cayó al séptimo lugar después de una buena salida, sin que el piloto de Aprilia oficial pudiera lograr un avance sostenido para mantener vivo el panorama del campeonato.

El piloto de 28 años superó a KTM de Pedro Acosta en la segunda vuelta para subir al segundo puesto, pero su compatriota lo relegó en el siguiente giro.

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