Marc Márquez califica de "inhumano" el podio de la sprint mientras continúa su rechazo a los organizadores de MotoGP

Marc Márquez describió parte de sus compromisos posteriores a la victoria sprint en Indonesia como "inhumanos" mientras continúa resistiéndose a las exigencias periféricas en su búsqueda de un octavo título mundial de MotoGP.

La falta de una celebración extravagante de Márquez ha sido tema de conversación desde la carrera sprint de Austria, hace dos eventos, tras la cual hizo referencia por primera vez a su necesidad de ahorrar energía y poner por delante sus compromisos deportivos.

El fin de semana pasado en Japón, Márquez también envió a un 'doble de riesgo' para participar en una carrera promocional de karts el domingo por la mañana. Y eso llegó después de no participar en un evento en la previa del GP de Gran Bretaña en agosto.

Márquez continuó usando su poderosa voz contra los organizadores tras su victoria en la sprint de Indonesia el sábado. El intenso calor en la isla de Lombok fue un factor añadido en el fastidio del español.

"Es inhumano tener que estar allí parado en el podio con mi traje de carrera", dijo a DAZN cuando le preguntaron por su aspecto fatigado. "Queda muy bien para las fotos, pero no es bueno para mi rendimiento [en el gran premio] mañana".

Explicó que había renunciado al habitual traslado en carrito de golf y se había ido a refrescarse.

"Me salté el carrito de golf y fui a darme un chapuzón rápido. Somos atletas de élite; todos cuidamos nuestros propios intereses".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Consultado en su posterior encuentro con los medios sobre si había compromisos adicionales previstos para los pilotos el domingo en la que es una de las carreras más importantes de MotoGP desde el punto de vista promocional, Márquez respondió afirmativamente.

"Sí, 10 minutos obligatorios en el hero walk", dijo. "[La información] llegó hoy".

Sugirió que los organizadores estaban apretando gradualmente las tuercas a los pilotos en este sentido, pero aun así cerró su respuesta con un tono conciliador.

"[Es] siempre un poquito más, ¿saben? Pero es lo que hay y tenemos que hacerlo".

Información adicional de Rachit Thukral.