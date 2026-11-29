MotoGP GP de Valencia

Marc Márquez cerró su carrera en MotoGP con podio, emoción y una lección inesperada

Márquez habla de las emociones que vivió en su último día en MotoGP y de cómo aun así logró terminar en el podio

Rachit Thukral

Publicado: 29 nov 2026, 20:23

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Marc Márquez aseguró que descubrió que podía ser "igual de rápido" aun sin estar completamente concentrado durante una emotiva última carrera en MotoGP celebrada este domingo en Valencia.

Tras anunciar el viernes su decisión de retirarse como piloto profesional, Márquez había advertido que las emociones podrían impedirle rendir a su máximo nivel este domingo.

Sin embargo, el piloto oficial de Ducati ofreció una sólida actuación en el Circuito Ricardo Tormo, terminando en la segunda posición detrás de Raúl Fernández (Trackhouse) luego de imponerse en un duelo directo en los primeros giros ante la Aprilia oficial de Marco Bezzecchi.

Si bien la Aprilia satélite de Fernández resultó intocable este domingo —pese a que Márquez recortó rápidamente la distancia en el tramo final—, el español fue con comodidad el piloto más rápido dentro del campamento Ducati, cruzando la meta casi 10 segundos por delante de la siguiente Desmosedici, la de Fermín Aldeguer.

Márquez no solo lidiaba con la carga emocional de su despedida de MotoGP, sino también con la preocupación de ver a su hermano Álex trasladado al hospital por la mañana para una evaluación médica tras ser diagnosticado con un "broncoespasmo severo".

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, Marc Márquez bromeó señalando que habría sentido menos presión a lo largo de su trayectoria de haber sabido que podía mantener su nivel de rendimiento incluso sin estar totalmente enfocado en la pista.

"En mi última carrera aprendí algo nuevo sobre mí", comentó. "Siempre estaba muy concentrado, sentado solo en el motorhome antes de las carreras. En esta competencia no estaba concentrado y fui igual de rápido".

"Así que fue algo nuevo. ¡Si lo hubiera sabido antes, quizá la presión habría sido menor y la tensión también!".

"Creo que la felicidad me dio la oportunidad de pilotar. Anoche, a las 10, todavía estaba en una sesión de fotos con distintas cosas. Hoy me levanté y había una ambulancia en mi motorhome y un médico, porque mi hermano estaba muy, muy enfermo".

"Es lo único que sí me habría gustado tener en esta última carrera [que Álex participara], pero le di un gran abrazo antes de la arrancada en el pitlane y otro gran abrazo al terminar. Fue lo mejor que tuve en mi carrera: compartir la pista y los podios con Álex".

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque el autor de la pole position, Bezzecchi, logró la mejor salida entre los tres pilotos de la primera fila, Márquez le arrebató el liderato con un brillante rebase por el interior en la curva 1.

No obstante, su paso por la punta duró poco, ya que Fernández lo superó al cierre de la segunda vuelta rumbo a una victoria contundente.

Márquez explicó que sabía que la arrancada representaba su única oportunidad para liderar su carrera de despedida, dada la ventaja competitiva de Aprilia sobre Ducati en Valencia.

"Lo di todo en la pista. Hoy, una vez más, asumí un riesgo", declaró.

"Ataqué en la curva 1 porque sabía que era la única oportunidad de liderar al menos una o dos vueltas, porque en cuanto algunos pilotos de Aprilia se pusieran al frente, se escaparían".

"Sabía que el ritmo de la Aprilia era un poco más rápido que el nuestro, pero especialmente Raúl me sorprendió porque estaba pilotando de una manera muy buena".

"A falta de diez vueltas me dije: 'OK, vámonos'. Entonces intenté exprimirlo todo, traté de dar mi 100% y aprovechar los neumáticos".

"Me dije: 'Hoy no me puedo caer'. No sabía cómo, pero pensé: 'Alguien me está sosteniendo'. La última carrera de mi trayectoria no iba a terminar en la grava. Intenté alcanzar a Raúl, pero a tres vueltas del final vi que la diferencia seguía siendo demasiado grande".

"Después, en la última vuelta la disfruté muchísimo. Iba mirando hacia las tribunas y no sabía que Pedro [Acosta] venía tan cerca. Simplemente lo estaba disfrutando, pero fue la carrera más corta de mi carrera".

Márquez también reveló cómo dedicó unos minutos a reflexionar sobre las personas más cercanas a él antes de salir a la parrilla de salida por última vez en su trayectoria.

"Antes de la carrera simplemente cerré mi oficina a solas", relató. "Estuve pensando durante unos 10 o 15 minutos en toda la gente que me ayudó, en todas las personas que me aconsejaron de la mejor manera posible, en todos los amigos que conocí aquí en el paddock —amigos de verdad—, en todos los equipos y, especialmente, en mi abuelo, porque me aconsejó muy bien y le prometí que esta sería la última oportunidad para mi brazo derecho".

"Esa promesa estuvo un poco al límite porque tuve otra cirugía este año, pero el 'elástico' ya estaba en su punto máximo; la tensión del elástico era altísima y, antes de que se rompiera, era momento de hacerse a un lado paso a paso".

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