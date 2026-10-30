MotoGP GP de Malasia
Marc Márquez prefiere evitar la comparación entre Jorge Martín y su propio regreso en Jerez 2020
El piloto de Ducati dice que no puede juzgar los riesgos que asume este fin de semana Jorge Martín, su rival por el título que está lesionado
Rachit Thukral
Publicado: 30 oct 2026, 11:40
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Marc Márquez restó importancia a cualquier comparación entre los intentos de Jorge Martín de correr en el Gran Premio de Malasia con un brazo lesionado y su propio regreso fallido en Jerez en 2020.
Martín sigue adelante con la cita de MotoGP de este fin de semana en Sepang menos de una semana después de fracturarse el radio del brazo derecho en una caída en Phillip Island. El piloto de Aprilia solo pudo completar tres vueltas en la práctica del viernes por la tarde, después de haber terminado 20.º y a 1,8s del ritmo en la FP1, antes de acortar su jornada para conservar energía.
Hace seis años, Márquez también intentó correr una semana después de fracturarse el brazo derecho en el GP de España que abrió la temporada, tras haberse sometido a una cirugía en el breve intervalo entre las dos rondas de Jerez.
Sin embargo, su regreso apresurado resultó desastroso, ya que agravó una lesión que ya era seria y necesitó otras tres operaciones en los años siguientes para recuperar algo cercano a su plena fuerza.
Preguntado sobre si era arriesgado que su rival por el título, Martín, continuara, teniendo en cuenta su propio calvario en 2020, Márquez no quiso comparar la situación e insistió en que no podía juzgar desde fuera el estado completo de la lesión de su compatriota.
"No voy a evaluar, porque no sé exactamente qué tiene", dijo. "No sé si el radio está completamente fracturado o si es una fisura. No lo sé, así que no quiero entrar en eso.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Pero creo en el protocolo médico, que si dicen que está apto, el dolor está ahí pero el riesgo es aceptable. Pero, por supuesto, el dolor debe estar ahí. Martín es un tipo fuerte, pero hoy estaba sufriendo".
Martín recibió el jueves la aprobación inicial para iniciar el fin de semana del GP de Malasia y recibió luz verde definitiva para disputar la carrera después de la FP1. El médico de MotoGP Angel Charte evaluó su estado después de que completara con éxito 12 vueltas en la sesión matinal.
Sin embargo, el campeón de 2024 solo sumó tres vueltas a su cuenta por la tarde, tras superar un gran susto en la curva 12 antes de regresar a boxes. Su única vuelta lanzada fue de 1m59.670s, lo que lo dejó 21.º y último en un pelotón de MotoGP reducido.
Martín se saltó sus compromisos con los medios al final del día para centrarse en su recuperación.
Llega a la clasificación y al sprint del sábado 10 puntos por detrás de la estrella de Ducati Márquez en la clasificación.
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