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Marc Márquez se despide de MotoGP a su manera y deja un vacío irreemplazable

Márquez eligió anunciar su retirada a la antigua usanza, y su decisión tendrá consecuencias de gran alcance tanto para Ducati como para la propia MotoGP

Oriol Puigdemont

Editado: 27 nov 2026, 13:28

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El anuncio del retiro de Marc Márquez estuvo totalmente en sintonía con una personalidad única, fundamental para entender los logros de una de las más grandes figuras del deporte de todos los tiempos, y cuya partida deja un vacío irremplazable en MotoGP.

En una era dominada por la inteligencia artificial y las supercomputadoras, Márquez optó por un mensaje sencillo escrito en cinco tarjetas blancas para soltar una bomba que dejó en shock a todo el paddock de MotoGP: "Hablaremos más tarde, pero primero, gracias a todos los que han formado parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".

Así, sin anestesia, y evocando una de las escenas más icónicas de la película Realmente Amor (Love Actually), Márquez puso fin a una historia de amor que duró casi dos décadas, durante las cuales conquistó 10 títulos mundiales —los últimos ocho en MotoGP, el más reciente asegurado hace menos de una semana en Portimao—. Sin luces destellantes, sin videos de homenaje y sin tiempo para que nadie reaccionara. "Llegué al campeonato del mundo a mi manera y me voy a mi manera", dijo el español, quien reveló que había tomado la decisión de colgar el casco durante el Gran Premio de Japón en Motegi, y que solo se lo había confiado a su hermano Álex.

Con Márquez se va una personalidad irrepetible, no solo por lo que demostró sobre la moto, sino también por su extraordinaria claridad mental fuera de ella. Un animal competitivo absoluto con la mano en el acelerador y un maestro estratega, combinando esas cualidades con el coraje del guerrero más feroz y una capacidad de resiliencia fuera de serie. Los récords, los títulos y las victorias son, al final, solo números. Pero cuando se combinan con el carisma de alguien como Márquez, el resultado es una de las figuras deportivas más fascinantes de todos los tiempos.

Un joven lo suficientemente audaz como para ganar la corona de MotoGP en su primer intento en 2013, convirtiéndose en el campeón más joven en la historia de la categoría reina. Alguien que, con apenas 22 años, se vio acorralado por Valentino Rossi y se negó a doblegarse. Un hombre que, tras haber ganado todo lo que había por ganar, renunció en 2023 al contrato más lucrativo jamás firmado en MotoGP para descubrir si había perdido su magia. Y un luchador incomparable que soportó más de lo que nadie sabrá jamás para superar los obstáculos derivados del único arrepentimiento que carga consigo: el ímpetu que lo llevó a regresar de forma prematura tras su lesión inicial en el brazo derecho. Por todas esas razones, el vacío que deja nunca podrá llenarse por completo.

El hecho de que Márquez se haya ganado el derecho a marcharse bajo sus propios términos no disminuye en nada el golpe que representa su salida para quienes están directamente vinculados a él. Ducati no solo pierde a su punta de lanza, un rol que ahora recaerá en Pedro Acosta, sino que también tendrá que encontrar un compañero de equipo para el español, muy probablemente ascendiendo a un piloto de alguno de sus equipos satélite.

Acosta, por su parte, se quedará sin la oportunidad de aprender primero de Márquez para después intentar vencerlo. Solo quienes forman parte del círculo íntimo del piloto nacido en Mazarrón saben cuánto le dolió ver que el hombre que debía ser su compañero de equipo cerrara la puerta a la posibilidad de competir contra él en igualdad de condiciones.

Y luego está el propio campeonato, que se encuentra en medio de un proceso de reinvención y que sin duda sufrirá más que nadie la pérdida de su mayor atractivo, su rostro más reconocible a nivel global y el único piloto de la parrilla cuya fama trasciende fronteras en gran parte del mundo.

Como explicó durante su conferencia de prensa de despedida este viernes, Márquez se ha quitado un peso enorme de encima, aunque sea a costa de dejar con el corazón roto tanto a su equipo como a su campeonato.

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