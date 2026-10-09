Marc Marquez: Ducati “no puede esconderse” del déficit de medio segundo con Aprilia en Indonesia

Marc Márquez dice que el déficit que Ducati afrontó frente a Aprilia en la Práctica del Gran Premio de Indonesia es real, y cree que la marca de Borgo Panigale está al menos medio segundo por detrás en ritmo.

Como se esperaba de cara al fin de semana, Aprilia dominó la jornada inaugural de acción en pista en Mandalika, con Raúl Fernández liderando un 1-2-3 para la marca con sede en Noale tras batir el récord del circuito por la tarde.

Márquez terminó quinto como el mejor de las Ducati, incluso por detrás de KTM y Pedro Acosta, con su mejor intento dejándolo a 0,7s de Fernández y a 0,5s de la mejor Aprilia oficial de Marco Bezzecchi.

Mandalika siempre ha sido un circuito maldito para Ducati, con su trazado rápido y fluido y los neumáticos de carcasa trasera más rígida que Michelin lleva al circuito demostrando ser una combinación difícil para la Desmosedici.

El propio Márquez ha sufrido aún más en la sede indonesia, ya que todavía no ha terminado una carrera de domingo allí en tres intentos.

Aunque el vigente campeón del mundo dijo que Ducati arrancó el viernes con una nota positiva con el segundo mejor tiempo en FP1, admitió que Aprilia había establecido una ventaja considerable a medida que avanzaba la jornada.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bien, mejor de lo esperado", dijo, resumiendo su día. "Esperaba estar más atrás, pero hemos empezado con una base aceptable y esto nos ha permitido trabajar desde un buen punto de partida.

"Pero como ocurrió en Assen, como ocurrió en Silverstone y como predijimos que podría ocurrir aquí, las Aprilia están un paso por delante. Intentaremos dar el 100 por ciento durante todo el fin de semana para acercarnos lo máximo posible".

Márquez dijo que está convencido de que la diferencia con la cabeza no se vio inflada por ninguna circunstancia atenuante, y afirmó que Ducati tiene que intentar dar lo mejor de sí para aprovechar al máximo las circunstancias.

"Es real. Quizá no sean siete [décimas], quizá cinco, pero Raúl estaba muy por delante. Creo que incluso marcó un 29.7 con el neumático medio", explicó.

"Estábamos a medio segundo en ese momento, así que la diferencia es real. No podemos escondernos de ella; no se puede tapar lo evidente.

"Tenemos que seguir trabajando y apretando para sacar lo máximo de lo que tenemos y salvar el mejor resultado posible en Mandalika".

Antes de este fin de semana, Márquez reiteró que irá al ataque cada fin de semana, incluso en circuitos que históricamente no se han adaptado a su estilo de pilotaje.

Pero el español no se hace ilusiones ante el desafío que afronta en Mandalika, y dice que incluso un podio parece optimista con al menos tres pilotos de Aprilia —si no los cuatro— esperados en la parte delantera.

"Obviamente, hay que afrontar la realidad. Ahora mismo, tendría que darle bastante la vuelta a las cosas para estar en la lucha por el podio", admitió.

"Ni siquiera hablo de la victoria, solo del podio. Veremos; nunca se sabe hasta la bandera a cuadros.

"Primero, tenemos una sesión de clasificación muy importante, que quizá sea mi punto débil hoy en este circuito: el ataque al crono. Porque en cuanto al ritmo de carrera, me las arreglo bien, pero en el ataque al crono es donde noto que no estoy sacando del todo el máximo de los neumáticos, por ejemplo.

"Así que veremos. Pero la realidad es que será difícil subir al podio aquí; lo importante es sumar tantos puntos como sea posible".