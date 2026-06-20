Marc Márquez: "La Ducati 2026 está lista para ganar el título; los pilotos necesitan hacerlo mejor"

Marc Márquez dice que la victoria de su compañero de equipo Pecco Bagnaia en el sprint del Gran Premio de la República Checa demuestra que la moto 2026 de Ducati es capaz de ganar el título en MotoGP.

Saliendo tercero en la parrilla, Bagnaia se puso líder en la salida con su Ducati oficial, superando tanto al poleman Ai Ogura como a Fabio di Giannantonio en la carrera hacia la curva 1.

Durante el resto de la carrera, el tricampeón del mundo estuvo bajo una intensa presión del piloto japonés de Trackhouse Aprilia, que se le acercó rápidamente en las últimas vueltas.

Pero Bagnaia no cometió ningún error y finalmente cruzó la línea de meta con 0.241 s de ventaja, logrando su primera victoria en sprint de 2026 y la quinta para Ducati en nueve intentos.

Más importante aún, permitió a Ducati recortar la diferencia con Aprilia en los tres campeonatos, especialmente con el líder en puntos Marco Bezzecchi abandonando tras una caída en la penúltima vuelta y Jorge Martín logrando solo el quinto puesto.

Preguntado por el progreso de Ducati en las carreras recientes, Márquez dijo que ahora la responsabilidad recae en los pilotos de la marca para hacer justicia a la moto de la que disponen.

"Les digo que la moto está lista para ganar el campeonato. Es cuestión de pilotos. Tenemos que hacerlo mejor", declaró a MotoGP.com.

El comentario de Márquez sigue a observaciones similares del viernes, cuando sugirió que Aprilia no tenía la mejor moto de la parrilla.

"La Aprilia no está por delante; sus pilotos sí. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, porque la Ducati es capaz de ganar", dijo.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El propio Márquez terminó tercero en la carrera a media distancia en Brno, a poco más de un segundo de la mejor Aprilia, la de Ogura.

Aunque el nueve veces campeón del mundo logró una victoria memorable en Hungría a principios de este mes, todavía no ha recuperado su plena forma física y tiene que idear maneras creativas de evitar la fatiga.

"Estoy contento con cómo intentamos gestionar la energía, pero de esta manera no puedes luchar ni hacer un fin de semana perfecto.

"Ayer apreté cuatro vueltas en la FP1 y cuatro vueltas en la FP2. Esta mañana, me concentré más en el ritmo.

"Pero la manera de probar cosas y la manera de tomar referencias es súper difícil, pero es la única forma en que puedo sobrevivir al fin de semana ahora mismo."

Preguntado sobre sus expectativas para el gran premio del domingo, añadió: "El top 5 es el resultado [al que puedo aspirar], especialmente saliendo desde la quinta posición. Hoy perdí algunas posiciones en la salida. Veremos si puedo salir mejor e intentar estar cerca de los de arriba."