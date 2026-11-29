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Marc Márquez antes de su despedida de MotoGP: "Las emociones hacen que sea difícil rendir"

Márquez se despedirá de MotoGP este domingo como 10 veces campeón del mundo, en el que espera que sea uno de los momentos más emotivos de su carrera

Rachit Thukral

Publicado: 29 nov 2026, 10:33

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Marc Márquez ha admitido que sus emociones están afectando su capacidad para rendir al máximo antes de su última carrera de MotoGP en Valencia.

El español pondrá fin a su brillante carrera en el motociclismo al final de este fin de semana, después de cancelar un nuevo contrato de dos años con Ducati para adelantar su retiro.

Márquez anunció su decisión poco antes de la primera sesión de entrenamientos en Valencia el viernes, después de haber tomado la decisión durante el Gran Premio de Japón a comienzos de octubre.

El anuncio llegó apenas unos días después de un fin de semana trascendental en Portugal, donde aseguró el campeonato de pilotos e igualó a Giacomo Agostini con ocho coronas de la categoría reina.

Con su despedida ya cerca, Márquez admitió que le estaba costando contener sus emociones, lo que a su vez está afectando su rendimiento en pista.

"Es uno de los fines de semana más lindos de mi carrera, pero también uno de los más difíciles", dijo.

"Estoy disfrutando cada momento en pista, algo que normalmente intento hacer, pero especialmente fuera de la pista, porque sé que puedo volver a experimentar [la vida en MotoGP] como expiloto, pero no volveré a vivirla como piloto actual de MotoGP.

Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

"El domingo será un día muy difícil. Incluso hoy [sábado], fue un poco difícil controlar las emociones en la parrilla, y mañana será aún más difícil.

"Con esas emociones, no puedo rendir de la mejor manera. Soy humano y me está costando.

"Siempre intento entrar en modo carrera, pero es súper difícil. El domingo, el objetivo es disfrutar el día, largar, y luego durante la carrera intentar estar en modo carrera, porque sé que en las primeras vueltas estaré un poco fuera de mi modo avión para pilotar la moto".

Márquez había mantenido en privado su decisión de retirarse durante casi dos meses, confiándosela solo a su hermano menor Alex, a quien describió como la persona más cercana en su vida.

Recién este miércoles comunicó la decisión al resto de su familia, mientras que la directiva de Ducati permaneció completamente al margen hasta la noche del jueves.

El español dijo que se sintió aliviado después de finalmente hacer público el anuncio el viernes.

"Hace dos noches dormí cinco horas. Anoche dormí nueve, así que estaba más relajado", dijo después del sprint.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Es cierto que me siento vacío este fin de semana, pero la adrenalina, la felicidad, me hacen disfrutarlo y seguir adelante".

Márquez sigue sin estar seguro de si podrá mantener la concentración mientras se despide de la serie que ha sido su casa durante más de una década.

"Prefiero no pensar en [la última vuelta]", dijo. "Por supuesto, me gustaría terminar en el podio, pero no puedo prometer [eso]. No puedo prometer que estaré en ese modo. No puedo prometer que estaré totalmente concentrado porque soy humano y las emociones están ahí".

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