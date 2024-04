El "plan" de Marc Márquez para volver a ser el de antes en MotoGP

Marc Márquez renunció el pasado año a un contrato millonario con Honda para irse en 2024 a un equipo satélite, seguramente el cuarto equipo Ducati, con motos del pasado año y con un sueldo que sale de sus propios patrocinadores personales. Un sacrificio que, seguramente, no hubiera hecho hace cinco o seis años, pero que ahora necesita para volver a divertirse encima de una moto y demostrarse a sí mismo que, a sus 31 años, sigue siendo tan competitivo como "el referente de Ducati", como nombró este domingo a Pecco Bagnaia, bicampeón los dos últimos años y principal candidato a reeditar el título esta temporada, siempre bajo el amparo de la fábrica italiana, que le tiene como cabeza de cartel y renovado hasta 2026.

Pero Marc tiene "un plan", y aunque no lo dice, se le escapa un poco la risa cuando le insinúas si ese plan lleva al equipo oficial Ducati, un objetivo para el que este domingo ha derribado una de las primeras puertas, al medirse de tu a tu, con una moto del año pasado, con Pecco mientras el líder del campeonato y principal candidato para ir al equipo oficial el próximo año, Jorge Martín, mordía el polvo cayendo al suelo cuando lideraba la carrera, al principio.

Podio: segundo Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¿Cuál es ese plan, a dónde te lleva?, le preguntó Motorsport.com este domingo ya bien entrada la tarde al de Gresini.

"Bueno, el plan está en mi cabeza cuando vienes de cuatro años muy duros en tu carrera deportiva", explicó. "Lo dije en una entrevista en la que me preguntaron sobre fútbol y lo repito: en el deporte a veces pesan más las lesiones mentales que las físicas. Lógicamente físicas tuve unas muy graves (cuatro operaciones en el brazo derecho entre 2020 y 2023), pero esto también te provoca una lesión mental de la que, poco a poco, te tienes que ir curando y de la que tienes que ir saliendo", valoró.

"No significa que estés derrotado y que la tengas ahí clavada, significa coger buena inercia, coger confianza. La apuesta mía de este año fue esta (dejar Honda e irse a Gresini), pero le puse coraje, que es lo que a veces un deportista tiene que hacer. Enfrentarse a lo que venga a pecho descubierto. Y me está saliendo bien".

La moto 2024 no influyó en la lucha con Bagnaia

Márquez, con una Ducati GP23, peleó con Pecco y su GP24, una diferencia que podría pensarse que desequilibró la balanza a la hora de entender por qué no ganó el español.

"No", dijo respecto a la diferencia de moto. "Lo que ha faltado ha sido la falta de confianza en las cinco primeras vuelta. Si no me hubiera caído ayer, y no viniera de dos ceros, hubiera cambiado la película. Pero soy humano y al principio iba tenso, ha habido muchas caídas este fin de semana (74 en MotoGP y 180 en total) y me ha costado tener la confianza para pasar a Marco Bezzecchi. Luego tuve el ritmo para remontar y luchar con Pecco y pasarle. Pero esta vez lo he visto a tiempo que venía fuerte para devolverme el adelantamiento, hemos tenido un contacto fuerte, pero he podido abortar y levantar, me ha venido el flash de Valencia (con Bezzecchi) y aunque no hubiera sido culpa mía, luego ya sabemos que las historias se cuentan a interés".

Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Volver 'al escenario del crimen’

La gravísima lesión de Márquez en el brazo derecho se la produjo, precisamente, en Jerez, el 19 de julio de 2020, hace casi cuatro años, un recuerdo que tuvo presente.

"Celebrar con los aficionados este resultado ha sido una maravilla, esperemos tener otra vez muchos momentos así, celebrando con ellos. Se me hizo muy corta la carrera, aquí empezó mi pesadilla y esperemos salir de de esa espiral en este mismo escenario, aunque aún no hemos salido del todo. Sigue pesando aquel recuerdo, pero cada vez tenemos más confianza y eso nos permite probar cosas como las que hicimos luchando por la victoria".



Disfrutar sobre la moto

"En Austin ya disfruté muchísimo pese al problema (frenos) y en Jerez aún lo he disfrutado más, y cuando eres feliz las cosas te salen mucho mejor. Pero sabemos que llegaran circuitos que nos costarán, ahí tocará sufrir y apretar donde se nos da mejor".

Perder con Bagnaia en Jerez "no lo considero una derrota"

Aunque al final Márquez tuvo que ceder ante Bagnaia, el de Gresini no se ve como el primero de los perdedores.

"No lo considero una derrota, solo he ganado, en mi plan, en el trayecto que tengo en mi cabeza y estoy cada vez mejor. Ahora falta mantener la constancia de las últimas carreras".



Está en la lucha por el campeonato

"Realmente me sorprende estar a solo 32 puntos del líder (Martín), porque he hecho un inicio de temporada pésimo. Eso quiere decir que se está rodando al límite, que van a haber muchos más ceros y las cosas estarán apretadas. Para mi ya es un orgullo poder estar batallando de tu a tu con los líderes de Ducati".