MotoGP GP de Malasia

Marc Marquez explica su estrategia de bajo riesgo en la sprint de Malasia

Márquez fue a lo seguro en Sepang para llevarse un segundo puesto y aumentar sus posibilidades de ganar el título

Rachit Thukral

Publicado: 31 oct 2026, 10:48

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Marc Márquez dice que evitó asumir riesgos innecesarios en medio de una lluvia ligera en la sprint del Gran Premio de Malasia, consciente de que solo necesitaba terminar por delante de su rival por el título Marco Bezzecchi.

El piloto oficial de Ducati peleó al frente durante toda la carrera a media distancia del sábado en Sepang y finalmente terminó segundo detrás de Pedro Acosta, de KTM.

La pista se fue oscureciendo a medida que avanzaba la competencia de 10 vueltas, con la amenaza constante de un aguacero que incluso obligó a algunos rezagados a cambiar de forma preventiva a sus motos de lluvia.

Pero aunque la lluvia intensa no llegó hasta después de la bandera a cuadros, algunas partes de la pista registraron lloviznas intermitentes, lo que dejó a los pilotos evaluando las condiciones y el agarre disponible.

Márquez dijo que tuvo que adoptar un enfoque más conservador por el clima, y señaló que eligió deliberadamente mantenerse detrás de sus rivales para evitar ser el primero en encontrarse con una posible zona mojada en la pista.

"Fue el tipo de día en el que no había mucho que ganar con un riesgo extra", dijo. "Antes de la carrera, cuando compartieron el pronóstico, ya vimos que este tipo de carrera era posible.

"Entonces empecé a analizar cuándo tuvimos este tipo de carreras. Aragón 2014, me caí. Jerez este año, me caí. De seco a mojado, parece que a veces estoy empujando demasiado. De mojado a seco, es más fácil.

"Así que mi estrategia estaba clara. Nunca liderar la carrera. Solo intentar estar detrás del primer piloto y delante de Bezzecchi.

"La cuestión es que la pista no estaba muy mal. Pero aquí en Malasia no sabes cómo va a estar de una vuelta a la otra. Porque cuando llega la tormenta, el circuito es súper grande. Y por ejemplo, en el sector tres, estaba completamente seco. Pero en el sector dos llovía más. Así que llegamos una vuelta a la curva 4 y casi me caigo. Por eso fue muy difícil de entender".

El pelotón de MotoGP en la sprint de Malasia.

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez también tenía un incentivo menos para empujar el sábado, ya que su rival más cercano en el campeonato, Jorge Martín, se había retirado del fin de semana por una lesión en la muñeca.

Sin embargo, insistió en que la salida del piloto de Aprilia finalmente no afectó su estrategia, mientras ampliaba su ventaja a 19 puntos en la clasificación.

"El mismo enfoque. Porque cuando necesitaba ser agresivo, fui agresivo. Cuando necesitaba estar tranquilo, estuve tranquilo. Es una estrategia que funciona por el momento y me lleva a lo más alto del campeonato. Así que intentaré mantener la misma estrategia. Pero, como siempre, puede pasar cualquier cosa".

Batalla con Ogura

Márquez protagonizó una dura batalla con el piloto de Trackhouse Ogura en el inicio, después de que este último avanzara de cuarto a segundo en la largada.

Luego ambos se tocaron las ruedas a la salida de la curva 1, con Ogura manteniéndose por delante de Márquez.

Recién en las vueltas finales tanto el posterior ganador Acosta como Márquez superaron a Ogura, y el piloto japonés acabó cayendo al cuarto lugar, detrás de la Aprilia oficial de Bezzecchi.

Consultado por su pelea, la estrella de Ducati dijo: "Al principio cometí un error en la largada, y después él pudo atacarme en las dos primeras curvas.

"Luego perdí la posición. Pero cuando vi que estaba tercero, Bezzecchi cuarto y Ai segundo, sabía que sería difícil. Porque el paddock es pequeño y sé que si lo adelantaba, él perdería el podio porque no puede estar entre Bezzecchi y yo".

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