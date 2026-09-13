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Crónica de carrera
MotoGP GP de San Marino

Marc Márquez gana en San Marino y toma, por primera vez en el 2026, el liderato del campeonato

El campeonato da un giro decisivo tras la victoria de Márquez y la caída de Bezzecchi

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez aprovechó la caída que sufrió en la primera vuelta su rival de Aprilia, Marco Bezzecchi, para ganar el Gran Premio de San Marino y afianzarse en el liderato de la clasificación de MotoGP.

Bezzecchi cometió otro grave error al principio de la carrera tras salir desde la pole position, lo que permitió al vigente campeón del mundo hacerse con el liderato en la primera vuelta y, a continuación, defenderse de Jorge Martín y Álex Márquez para lograr su quinta victoria de la temporada.

Tras batallar con Márquez (Ducati) en la fase intermedia de la carrera, Martín cayó hasta la quinta posición al perder drásticamente el ritmo, mientras que Álex Márquez y Pedro Acosta completaron el podio.

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Tras la carrera, Márquez empata ahora con Martín en lo más alto de la clasificación con 274 puntos, pero se mantiene por delante en el recuento de gracias a su mayor número de victorias. 

Al inicio de la carrera, Bezzecchi se desplazó hacia la derecha para cubrir la línea interior, asegurándose de que Márquez no pudiera repetir su maniobra ganadora del sprint.

Aunque eso permitió al italiano mantener el liderato en la curva 1, se esforzó demasiado por mantener a raya al actual campeón del mundo en la primera vuelta, lo que le hizo salirse de la pista en la curva 12.

Esto dejó a Márquez en cabeza, seguido por la otra Aprilia pilotada por Martín, que había superado a las Ducati de Fabio di Giannantonio y Fermín Aldeguer en la salida para hacerse con el segundo puesto.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Aunque Márquez se escapó en cabeza en los primeros compases de la carrera sprint del sábado, no logró abrir hueco sobre Martín, que aguantó su ritmo durante las primeras vueltas.

Con solo tres décimas de diferencia entre ambos, Martín lanzó un ataque sorpresa sobre Márquez en la curva 4, frenando mejor que el piloto oficial de Ducati para ponerse en cabeza.

Márquez se quedó inicialmente a ocho décimas de Martín, cayendo en las garras de su hermano Álex, antes de recuperar el ritmo y volver a recortar la diferencia.

En la vuelta 12, Márquez se coló por el interior con su Ducati « » en la curva 6, adelantando con facilidad a la Aprilia para ponerse en cabeza. 

Mientras Martín seguía cayendo en la clasificación, cediendo posiciones a Álex Márquez y Pedro Acosta en las cuatro vueltas siguientes, Marc Márquez comenzó a alejarse en cabeza, ampliando su ventaja a un segundo.

Hacia el final de la carrera, Álex Márquez se convirtió en un serio aspirante a la victoria, recortando la diferencia a tan solo cuatro décimas de segundo.

Pero el piloto oficial de Ducati del equipo no cometió ni un solo error en las últimas vueltas y cruzó la línea de meta con una ventaja de 0,657 s, sumando así su quinta victoria en siete carreras.

Con una decoración especial en homenaje a los fallecidos Marco Simoncelli, Álex Márquez se recuperó de un sábado desastroso para terminar segundo, asegurando así el doblete de los hermanos Márquez esta temporada.

Acosta volvió a impresionar a bordo de la KTM oficial, remontando desde la séptima posición en la parrilla para completar el podio.

MotoGP - GP de Misano - Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 27

41'13.013

       25
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+0.657

41'13.670

 0.657     20
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 27

+2.326

41'15.339

 1.669     16
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 27

+6.027

41'19.040

 3.701     13
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 27

+14.021

41'27.034

 7.994     11
6 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+18.252

41'31.265

 4.231     10
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 27

+20.581

41'33.594

 2.329     9
8 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 27

+20.858

41'33.871

 0.277     8
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 27

+22.911

41'35.924

 2.053     7
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 27

+23.229

41'36.242

 0.318     6
11 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 27

+23.905

41'36.918

 0.676     5
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 27

+28.031

41'41.044

 4.126     4
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+28.927

41'41.940

 0.896     3
14 Spain P. Espargaró Tech3 GasGas Factory Racing 44 KTM 27

+31.792

41'44.805

 2.865     2
dnf France J. Zarco LCR 5 Honda 24

+3 Vueltas

37'26.700

 3 Vueltas   Accidente 1
dnf Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 16

+11 Vueltas

26'12.786

 8 Vueltas   Retirada  
dnf Spain J. Mir Honda 36 Honda 5

+22 Vueltas

9'17.222

 11 Vueltas   Retirada  
dnf Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 5

+22 Vueltas

7'49.800

     Accidente  
dnf Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 2

+25 Vueltas

3'28.171

 3 Vueltas   Accidente  
dnf Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 1

+26 Vueltas

2'44.728

 1 Vuelta   Retirada  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 0

+27 Vueltas

1'07.298

 1 Vuelta   Accidente  
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