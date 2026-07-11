Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Crónica de carrera
MotoGP GP de Alemania

Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP

Marc Márquez ganó la carrera sprint del GP de Alemania por delante de su hermano, Álex Márquez, y Fabio Di Giannantonio.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez ganó con facilidad el sprint en Sachsenring, al término de una prueba marcada por la falta de acción en las primeras posiciones.

Había un gran ausente para esta carrera, Marco Bezzecchi, que se fracturó la clavícula izquierda en una fuerte caída por la mañana, y tendrá que ser operado en Italia, lo que naturalmente puso fin a su fin de semana. Su baja se sumó a las de Johann Zarco, que ahora apunta a un regreso en septiembre, y Fermín Aldeguer, afectado en una vértebra.

Gran especialista del lugar, Marc Márquez estaba en la pole por delante de su hermano, Álex Márquez, y Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Ai Ogura y el inesperado Fabio Quartararo ocupaban la segunda fila, por delante de Franco Morbidelli, Jorge Martín y Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, aquejado de falta de adherencia en la parte trasera desde el inicio del fin de semana, salía desde la sexta posición.

También lee:

El cielo se cubrió ligeramente antes del sprint y la temperatura era de 24°C, con el asfalto alcanzando los 38°C. Todos los pilotos llevaban un neumático duro delante y blando detrás, salvo Álex Rins, que prefirió un medio trasero.

Esta salida fue la primera con un espacio mayor entre los pilotos y eso parece haber beneficiado a Marc Márquez: privado del holeshot device delantero, prohibido desde Assen, el español tuvo un mal movimiento hacia un lado en el momento de arrancar, pero pudo mantener el liderato por delante de su hermano, Di Giannantonio, Ogura, Fernández, Martín, Bagnaia, Quartararo y Acosta.

 

Las posiciones que otorgaban puntos en la sprint apenas cambiaron después de esa primera vuelta, con un solo adelantamiento, el de Acosta a Quartararo. Las diferencias se mantuvieron pequeñas en los primeros giros, pero el trío de cabeza acabó por escaparse, sin que pareciera probable un adelantamiento. Detrás de los líderes, Bagnaia presionó ligeramente a Martín, para finalmente perder el contacto directo.

Los hermanos Márquez firmaron así su primer doblete del año, con Marc por delante de Álex. Detrás de las tres Ducati, encontramos tres Aprilia, las de Ogura, Fernández y Martín. Bagnaia, Acosta y Quartararo se llevaron los últimos puntos.

Décimo al inicio de la carrera, Morbidelli se cayó en la curva 13. El italiano tendrá una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del domingo, al igual que Diogo Moreira, quien completó el top 10 de este sprint.

MotoGP - GP de Alemania Germany - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 15

20'12.978

       12
2 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 15

+0.368

20'13.346

 0.368     9
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.813

20'13.791

 0.445     7
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+3.019

20'15.997

 2.206     6
5 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 15

+5.454

20'18.432

 2.435     5
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 15

+6.155

20'19.133

 0.701     4
7 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+7.751

20'20.729

 1.596     3
8 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 15

+8.968

20'21.946

 1.217     2
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 15

+10.855

20'23.833

 1.887     1
10 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 15

+13.279

20'26.257

 2.424      
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 15

+13.406

20'26.384

 0.127      
12 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 15

+14.111

20'27.089

 0.705      
13 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 15

+15.007

20'27.985

 0.896      
14 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 15

+15.398

20'28.376

 0.391      
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 15

+17.977

20'30.955

 2.579      
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 15

+18.137

20'31.115

 0.160      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+22.622

20'35.600

 4.485      
18 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+22.929

20'35.907

 0.307      
19 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 15

+31.185

20'44.163

 8.256      
dnf Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 5

+10 Vueltas

7'59.633

 10 Vueltas   Accidente  
Ver los resultados completos

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo La "estrategia perfecta" que llevó a Marc Márquez a la pole en Alemania
Artículo siguiente Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

Comentarios destacados
Más de
Vincent Lalanne-Sicaud

Gasly enciende la alarma en Alpine: “Perdemos por todas partes” ante Racing Bulls

Fórmula 1
Fórmula 1
Gasly enciende la alarma en Alpine: “Perdemos por todas partes” ante Racing Bulls

Drama en Sachsenring: Bezzecchi se rompe la clavícula y su lucha por el título se hunde

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
Drama en Sachsenring: Bezzecchi se rompe la clavícula y su lucha por el título se hunde

La parrilla de salida de la carrera sprint en el GP de Alemania de MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP de Alemania
La parrilla de salida de la carrera sprint en el GP de Alemania de MotoGP

Últimas noticias

Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Campeonato de MotoGP tras la sprint de Alemania: Martín lidera, pero Marc Márquez empieza a apretar

Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Alemania
Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP

Gasly enciende la alarma en Alpine: “Perdemos por todas partes” ante Racing Bulls

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Gasly enciende la alarma en Alpine: “Perdemos por todas partes” ante Racing Bulls

Roma avanza en su candidatura para entrar al calendario del WRC en 2027

WRC
WRC WRC
Roma avanza en su candidatura para entrar al calendario del WRC en 2027