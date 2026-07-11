Marc Márquez domina la sprint del GP de Alemania de MotoGP

Marc Márquez ganó con facilidad el sprint en Sachsenring, al término de una prueba marcada por la falta de acción en las primeras posiciones.

Había un gran ausente para esta carrera, Marco Bezzecchi, que se fracturó la clavícula izquierda en una fuerte caída por la mañana, y tendrá que ser operado en Italia, lo que naturalmente puso fin a su fin de semana. Su baja se sumó a las de Johann Zarco, que ahora apunta a un regreso en septiembre, y Fermín Aldeguer, afectado en una vértebra.

Gran especialista del lugar, Marc Márquez estaba en la pole por delante de su hermano, Álex Márquez, y Fabio Di Giannantonio. Raúl Fernández, Ai Ogura y el inesperado Fabio Quartararo ocupaban la segunda fila, por delante de Franco Morbidelli, Jorge Martín y Pedro Acosta. Pecco Bagnaia, aquejado de falta de adherencia en la parte trasera desde el inicio del fin de semana, salía desde la sexta posición.

El cielo se cubrió ligeramente antes del sprint y la temperatura era de 24°C, con el asfalto alcanzando los 38°C. Todos los pilotos llevaban un neumático duro delante y blando detrás, salvo Álex Rins, que prefirió un medio trasero.

Esta salida fue la primera con un espacio mayor entre los pilotos y eso parece haber beneficiado a Marc Márquez: privado del holeshot device delantero, prohibido desde Assen, el español tuvo un mal movimiento hacia un lado en el momento de arrancar, pero pudo mantener el liderato por delante de su hermano, Di Giannantonio, Ogura, Fernández, Martín, Bagnaia, Quartararo y Acosta.

Las posiciones que otorgaban puntos en la sprint apenas cambiaron después de esa primera vuelta, con un solo adelantamiento, el de Acosta a Quartararo. Las diferencias se mantuvieron pequeñas en los primeros giros, pero el trío de cabeza acabó por escaparse, sin que pareciera probable un adelantamiento. Detrás de los líderes, Bagnaia presionó ligeramente a Martín, para finalmente perder el contacto directo.

Los hermanos Márquez firmaron así su primer doblete del año, con Marc por delante de Álex. Detrás de las tres Ducati, encontramos tres Aprilia, las de Ogura, Fernández y Martín. Bagnaia, Acosta y Quartararo se llevaron los últimos puntos.

Décimo al inicio de la carrera, Morbidelli se cayó en la curva 13. El italiano tendrá una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida del domingo, al igual que Diogo Moreira, quien completó el top 10 de este sprint.