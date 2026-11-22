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MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez confiesa que "la gente de mi alrededor creyó más en mí que yo mismo"

Marc Márquez estalla de alegría este domingo en Portimão, donde la octava plaza le lleva a hacer historia y a proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez.

Germán Garcia Casanova

Editado: 22 nov 2026, 18:05

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mucho más tenso que de costumbre en una carrera, Marc Márquez cumplió prácticamente al dedillo con lo que había pronosticado en la previa, y se echó a un lado mientras veía que muchos de sus rivales le iban pasando, sin que él, un amante de las grescas y un especialista del cuerpo a cuerpo, hiciera nada por evitarlo.

El español era perfectamente consciente de que la novena plaza le daba ese ansiado título que tanto había luchado y terminó cruzando la meta el octavo, a más de 18 segundos de Marco Bezzecchi, el ganador. El peor resultado de las pruebas que ha terminado, en el día más feliz de todo un curso marcado por el sacrificio y la resiliencia, esos que le llevaron a protagonizar la mayor remontada de la historia del certamen (102 puntos). Un sufrimiento que, según reconoció nada más bajarse de la moto, le llevó incluso a dudar de sí mismo.

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"Ahora hay que ser feliz. Sé lo que he sufrido, sé que, a mitad de temporada, los de mi alrededor creyeron más en mí que yo mismo. El año pasado dije que era un campeonato en el que me quedé en paz conmigo mismo, y este va dedicado a todos ellos", resumió el flamante campeón, que recibió el casco conmemorativo de su última corona de manos de Giacomo Agostini, a quien iguala en Mundiales de la categoría reina.

El año pasado, el corredor de Cervera (Lleida) volvió a coronarse después de seis años, y del calvario que le provocó el brazo derecho. La consecución tuvo lugar en Japón, donde no pudo contener las lágrimas. En Motegi, mientras se quedaba en paz consigo mismo, Márquez se rompió. Esta vez, el dolor y el desconcierto fue superior hasta después de Le Mans, cuando decidió operarse de nuevo para resolver los problemas de desconexión que le provocaba el nervio radial de ese machacado brazo. A partir de entonces, el de Ducati cambió la hoja de ruta para pasar a gestionar cada carrera en función de su estado físico, de su velocidad y de su nivel de energía.

Marc Márquez, Ducati Team

"En Le Mans no daba nada por mí. Me operé a ver qué pasaba. En ese momento simplemente seguí, dándolo todo, de lunes a domingo. Mi entorno se ha adaptado a mi estilo de vida, y se lo agradezco muchísimo", reconoció el protagonista del día, del fin de semana y de la temporada, que este domingo pudo resarcirse de la caída del sábado, a una vuelta y media del final, y que de haber evitado le habría permitido adelantar un día el alirón.

"El año pasado fue un título con mucha presión, pero de instinto. Este año, el instinto no funcionaba, de modo que fue un título de adaptación. Y así se vio hoy, cuando supe adaptarme. Ayer no supe adaptarme, y fallé", ahondó el catalán, orgulloso de haber podido igualar las ocho coronas de la categoría de las motos pesadas de Agostini. "Ahora toca disfrutar el momento, lo que me ha dado la vida, lo que es mi pasión. Igualar a Ago, el más grande por títulos, es un privilegio", finalizó Márquez.

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