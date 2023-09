Márquez dice que "puede explotar todo" si amenazara a Honda con irse

La última victoria de Marc Márquez en MotoGP se vivió en el GP de San Marino de hace dos temporadas, aún recuperándose de la lesión de 2020 y con una moto que ya daba señales de ser una 'destripapilotos', pero por lo que fuera, aquel día Honda hizo doblete 1-2 con Márquez y Pol Espargaró, y aquel recuerdo puede ser una motivación para el múltiple campeón español, que se debate entre tratar de revivir el proyecto HRC o 'buscarse la vida' en otra marca.

"Misano es un circuito que me gusta, donde conseguí la última victoria, hace dos años, ha llovido, pero no se puede aspirar a mucho más. ¿Se puede aspirar a algo más que en Montmeló?, seguramente, pero tampoco lo pretendo. No voy con esa intención. Lógicamente si me lo encuentro mejor, prefiero acabar el ocho que el diez, pero no tengo ningún objetivo concreto. Sobre el papel tenemos que sufrir menos que en Barcelona, allí sufrimos mucho porque estábamos a un segundo por vuelta de los primeros. Aquí, sufriendo menos, podemos estar a seis décimas o medio segundo, depende". ¿Podio? le preguntan: "no, podium no", dijo sin dudar.

A día de hoy ya no existe ninguna posibilidad de que en un encuentro con los medios a Márquez no se le pregunte por su futuro, incluso por esa grieta que abrió la propia Honda cuando aseguró que en caso de querer salir no se lo iban a impedir.

"No he tocado con Honda ese tema", en referencia a poder salir antes de acabar el contrato. "Pienso que no sería bueno para el proyecto ahora mismo. Ellos se están esforzando mucho, están trabajando muchísimo, y aquí probaremos la moto nueva. Si tienes contrato con una marca lo peor que puede hacer es amenazar con irte, ahí puede explotar todo. Así que mi mentalidad con Honda es constructiva, buscar lo mejor para el proyecto y lo mejor ahora es seguir unidos, trabajando. Y creo que ellos lo interpretan de la misma manera porque a mi no me han dicho nada", en referencia a quedar libre de su último año de contrato.

"Veremos como va este fin de semana y como va el lunes para seguir construyendo y buscar un mejor nivel de moto para el 2024".

Le preguntaron a Márquez por cómo veía, desde fuera, el proyecto Gresini, con el que se lo relaciona de cara al próximo año.

"Es una escudería con mucha historia, con unas motos que van muy bien, en la que mi hermano ha encontrado su sitio perfecto. El venía de una situación diferente, lo mío es otra película. Le está saliendo muy bien la apuesta con Gresini, que es un equipo familiar. Alex, aunque sea mi hermano, busca otro tipo de ambiente, pero el equipo es muy profesional, a Alex le va bien y Bastianini triunfó el año pasado. Es una escudería muy profesional, pero sin más, hay muchas escuderías que son muy profesionales en el paddock y se está demostrando que cualquier equipo satélite puede luchar por victoria cada fin de semana".

Márquez no quiso decir que el gran premio le importaba un pimiento y que solo piensa en el test del lunes. "Para mi todo es importante, el lunes lo tienes ahí y lo miras de reojo, vas preguntando qué tal la moto, cómo fue en Japón, que ya dieron unas vueltas", desveló.

"Te interesa, pero es todo importante, tenemos cosas que probar este fin de semana, son cosas pequeñas pero vamos a seguir probando cositas para intentar entender cómo conseguir más agarre. El lunes probaremos la moto y entenderemos inmediatamente si va mejor o peor que la actual", dejó claro.

Durante el documental 'All In', Márquez se señala el brazo y dice que quiere volver a ser campeón "o me buscaré la vida", es difícil saber si ya está en esa fase de buscarse la vida.

"Estoy en la fase de que quiero ser campeón del mundo, y para serlo tengo que ver que el equipo en el que estoy, también lo quiere ser. Y para quererlo ser, si eres piloto cuando no salen las cosas tienes que cambiar algo y reaccionar. Si eres un equipo, tienes que cambiar y reaccionar".

"Me buscaré la vida cuando no tenga contrato, mientras lo tenga buscaré lo mejor para el proyecto", finalizó.

