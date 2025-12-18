Marc Márquez impulsa a MotoGP a cifras récord en 2025

Dorna ha hecho balance de lo que ha descrito como una temporada 2025 histórica para MotoGP, definida por la historia del regreso de MarcMárquez, al registrar un crecimiento del 12% en la base mundial de seguidores de la serie.

La narrativa de la campaña giró en gran medida en torno a los hermanos Márquez, sobre todo Marc, pero también Alex Márquez, que desempeñó un papel inesperado como personaje secundario. A medida que se desarrollaba la campaña más larga de la historia, con 22 grandes premios en 18 países, aumentaba el compromiso de los aficionados en un campeonato que ha experimentado un cambio acelerado desde la llegada de Liberty Media.

Según un informe publicado el jueves por Dorna, la comunidad mundial de seguidores de MotoGP ha alcanzado los 632 millones, lo que representa un aumento del 12% respecto a 2024.

Al mismo tiempo, la asistencia a los circuitos, que sigue siendo uno de los principales retos de MotoGP, alcanzó la cifra récord de 3,6 millones de espectadores. El momento más destacado se produjo en Le Mans, donde 312.000 aficionados asistieron al fin de semana del Gran Premio de Francia.

Aficionados Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Según los datos de audiencia gestionados por Dorna, que siguen siendo confidenciales, la audiencia televisiva creció una media del 9% a lo largo de la temporada. Aunque significativo, ese aumento fue muy inferior al 26% registrado en las carreras al sprint. En este contexto, cabe señalar que MotoGP aún no ha anunciado qué cadena retransmitirá el campeonato en Italia a partir de 2026, ya que el contrato actual de Sky Italia expira el 31 de diciembre.

En el ámbito digital, MotoGP superó los 60 millones de seguidores en las redes sociales, mientras que el canal oficial de YouTube superó los mil millones de minutos vistos. Los datos demográficos también muestran que más de la mitad de los seguidores de MotoGP son menores de 35 años, lo que pone de relieve el fuerte atractivo del campeonato entre el público más joven.

"Este año ha sido histórico, y un claro reflejo del trabajo que hemos realizado para abrir nuestro deporte a nuevas audiencias, al tiempo que reforzamos la conexión con nuestros fans", explicó Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. "Este año demuestra la fuerza y el dinamismo de nuestro deporte en la actualidad, y deja claro el poder de MotoGP para cautivar al público de todo el mundo".