Doohan cree que sería "interesante" ver a Márquez con una KTM

Nunca nadie antes había ganado tantos títulos de la clase reina del motociclismo con Honda, cinco consecutivos entre 1994 y 1998, como Mick Doohan. Hasta que llegó Marc Márquez y sumó seis entre 2013 y 2019, una racha que se vio frenada de golpe por una lesión, justo al contrario que el australiano, que tras casi perder una pierna en 1992 remontó para acabar reinando en la clase superior, eso sí, acompañado por una moto que era la mejor de la parrilla.

En los últimos años Doohan no se está dejando ver demasiado por los padoock del campeonato del mundo de las dos ruedas, no en vano su hijo Jack se ha convertido en uno de los pilotos punteros de la F2, por lo que es más fácil encontrar al expiloto de 500 en los ambientes de la Fórmula 1. Sin embargo, aprovechando que vive en Italia, el australiano asistió en directo a las carreras en Mugello, donde vio algo inimaginable en su época: cuatro Ducati cruzando la meta por delante del resto, además de a Márquez sufriendo una caída cuando trataba de defender su posición de podio, a pocas vueltas del final.

La página oficial del campeonato aprovechó la presencia de Doohan en el paddock para hacer un repaso al actual momento de la que fue su marca, Honda, y el piloto que le superó en número de títulos, Márquez, al que le gustaría ver en una moto más competitiva que la actual RC213V.

Precisamente, de la posibilidad que tanto se está rumoreando sobre una posible salida, el australiano lo ve lógico.

"Marc tiene una gran relación con Honda, pero es una relación de trabajo y al final esto es un negocio, y su negocio son las carreras de motos y necesita la oficina adecuada para poder trabajar. Y en este momento Honda no lo es", valoraba, y aunque no se mojaba en dónde podría ir a parar, sí muestra curiosidad por verle con otra maquinaria. "Si estuviera en una KTM, por ejemplo, sería interesante ver lo que podría hacer. No diría en una Ducati porque tienen muchos pilotos", añade, sabiendo que el fabricante italiano sigue una línea en la que no parece encajar el español.

Doohan ganó cuatro de sus cinco títulos con los 30 años ya superados, por lo que entiende perfectamente que Marc, a su misma edad, siga con hambre de ganar, pese a todo lo conseguido hasta ahora.

"Creo que tiene potencial para ganar otro título, pero también ahora los años están pasando muy rápido para él", advierte.

"Marc tiene que centrarse en lo que quiere hacer, y si eso es quedarse con Honda y ayudarles a salir de esta situación, también está bien, siempre y cuando Honda se comprometa plenamente a ello. Creo que tienen que recuperar la pasión. Han perdido un poco el rumbo", valora.

El australiano estuvo once temporadas en el Mundial, todas en 500cc y todas con Honda, a la que conoce bien.

"Honda parece haberse quedado unos pasos atrás e intentar ponerse al día le está resultando difícil. Ya sea por la caída de Marc (Jerez 2020) y su tardía recuperación, o por lo que sea, lo cierto es que le está costando reaccionar", insiste, aunque cree que si alguien puede hacerlo este no es otro que el gigante de Tokio.

"Honda sabe cómo recuperarse. Técnicamente siempre han sido fuertes, pero hay que tener pasión por las carreras. Las carreras no son sólo números, es pasión".

"En mis tiempos, esa fue la razón por la que me quedé en Honda durante tanto tiempo, porque tenían la voluntad irrefrenable de ganar y más pasión por correr que los demás fabricantes. Eso es exactamente lo que se necesita ahora", les da fórmula del éxito a los japoneses.

Una fórmula que ni será inmediata ni a corto plazo, ya que la desventaja es grande.

"Hoy en día MotoGP es un entorno difícil, con test limitados y todo eso. Pero estoy seguro de que con el nivel adecuado de compromiso y pasión, Honda puede volver a ganar".