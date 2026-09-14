Marc Márquez leerá el nuevo libro de Valentino Rossi “cuando me retire” de MotoGP

Marc Márquez dice que está abierto a leer la autobiografía de Valentino Rossi, pero solo después de haberse retirado del motociclismo.

A principios de esta semana, la leyenda de MotoGP Rossi anunció que publicará un nuevo libro titulado La Mia Storia (mi historia) el 10 de noviembre, que abarcará su vida tanto dentro como fuera de la pista.

Escrito con el periodista italiano Giorgio Terruzzi y con 480 páginas, el libro repasará sobre la rivalidad entre los nueve veces campeones del mundo Rossi y Márquez, ofreciendo nuevas perspectivas sobre una de las tramas más definitorias de la historia de MotoGP.

Preguntado sobre si tenía curiosidad por escuchar la versión del italiano en su nuevo libro, Márquez dijo: "Pero no sé si habla de ello o no, pero ya veremos.

"¿Por qué no? Quizás cuando me retire, lo leeré para intentar aprender cosas. Porque al final, es bueno aprender de todas las leyendas de cada deporte.

"He leído algunos libros y algunas biografías. ¿Y por qué no? Siempre aprendes de las grandes leyendas".

La relación entre Márquez y Rossi se rompió en medio de su feroz batalla en pista en la década de 2010, particularmente durante la controvertida temporada 2015, y los dos aún no han arreglado sus diferencias hasta el día de hoy.

Aunque Rossi se retiró de MotoGP a finales de 2021 en favor de una carrera sobre cuatro ruedas, sigue involucrado en el paddock a través de su propiedad del equipo VR46, que tiene una relación directa con el empleador de Márquez, Ducati.

Aunque sus compromisos con BMW ocupan la mayor parte de su tiempo, regresó al paddock de MotoGP en Misano para su carrera de casa este fin de semana.

Durante la práctica del viernes, las imágenes de televisión captaron a Márquez abordando la curva 8 con la Ducati oficial antes de hacer zoom sobre Rossi, que estaba viendo la sesión junto a la pista desde la misma curva.

Más tarde, cuando Márquez regresó al garaje y estaba mirando la pantalla de televisión desde su asiento, MotoGP mostró una repetición de la misma secuencia. Las cámaras entonces cortaron inmediatamente a Márquez, que pareció apartar la mirada.

Preguntado sobre su opinión acerca de la forma en que se emitió todo, el piloto de 33 años dijo: "Creo que hay suficiente emoción en la pista como para que merezca la pena ver estos juegos".

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