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Crónica de prácticas
MotoGP GP de Hungría

Marc Márquez lidera el MotoGP en Balaton Park pese a sus problemas físicos

A pesar de un hombro derecho que todavía lo limita, Marc Márquez ha marcado el mejor tiempo en la primera práctica del GP de Hungría de MotoGP.

Vincent Lalanne-Sicaud
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Marquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Luca Marini, Honda HRC

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Marquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Luigi Dall'lgna, Ducati Corse General Manager

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Brembo Brake discs

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Trackhouse Racing bike detail

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3; Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del GP de Hungría de MotoGP 2026
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Apenas una semana después del fin de semana de Mugello, los pilotos de MotoGP ya están de vuelta en pista en Balaton Park. El cielo estaba ligeramente cubierto para esta primera sesión del fin de semana, con una temperatura ambiente de 22°C, mientras que la del asfalto se midió en 24°C.

Álex Márquez y Johann Zarco, lesionados en el GP de Catalunya, siguen ausentes. Después de Michele Pirro en Mugello, es Iker Lecuona quien reemplaza al primero, mientras que Cal Crutchlow vuelve a asumir el interinato en la Honda de Zarco.

La sesión comenzó con un ligero contacto entre Toprak Razgatlioglu y Ai Ogura, cuya Aprilia ha cambiado de colores para el final de la temporada. Razgatlioglu, vencedor de las tres carreras en este circuito en WorldSBK el año pasado, golpeó la moto de su rival e inmediatamente hizo un gesto para presentarle sus disculpas.

 

Pedro Acosta, que había sido el más rápido el viernes el año pasado cuando la carrera se organizó en el mes de agosto, tomó pronto el mando, por delante de una armada de pilotos Ducati.

El español concluyó su primera tanda con más de seis décimas de ventaja sobre Marc Márquez, quien sin embargo anunció que no había que contar con él este fin de semana, Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia. Jorge Martín no estaba lejos, en quinta posición, y Marco Bezzecchi era octavo.

Diogo Moreira, autor de actuaciones muy alentadoras en Mugello, incluido un adelantamiento sobre Marc Márquez que conservará como un recuerdo emotivo, confirmó su buen estado de forma con el cuarto tiempo.

A mitad de la sesión, Márquez se apoderó de la primera plaza por dos milésimas. Después relegó a Acosta a 0"298. A pesar de varios cambios en la jerarquía, nadie pudo acercarse al líder, aunque Raúl Fernández subió a la segunda posición al final de la sesión.

Márquez, que no había vuelto a liderar unos EL1 desde esta misma prueba el verano pasado, aventajó así a Fernández y Acosta. Fermín Aldeguer marcó el cuarto tiempo bajo la bandera a cuadros. Superó a Di Giannantonio, Bagnaia y Ogura. Luca Marini logró el séptimo tiempo, por delante de Bezzecchi y Razgatlioglu. Fermín Aldeguer cerró el top 10.

MotoGP - GP de Hungría - 1° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 19

1'38.626

   148.743 296
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.169

1'38.795

 0.169 148.489 293
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.298

1'38.924

 0.129 148.295 295
4 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 17

+0.472

1'39.098

 0.174 148.035 296
5 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 20

+0.532

1'39.158

 0.060 147.945 298
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.615

1'39.241

 0.083 147.821 297
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.639

1'39.265

 0.024 147.786 298
8 Italy L. Marini Honda 10 Honda 20

+0.726

1'39.352

 0.087 147.656 299
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.742

1'39.368

 0.016 147.633 297
10 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+0.772

1'39.398

 0.030 147.588 290
11 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19

+0.823

1'39.449

 0.051 147.512 288
12 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 19

+0.928

1'39.554

 0.105 147.357 297
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+0.964

1'39.590

 0.036 147.303 295
14 Spain M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 22

+1.154

1'39.780

 0.190 147.023 295
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 18

+1.192

1'39.818

 0.038 146.967 296
16 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 17

+1.200

1'39.826

 0.008 146.955 292
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 18

+1.269

1'39.895

 0.069 146.854 297
18 Italy E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 17

+1.357

1'39.983

 0.088 146.724 297
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 18

+1.407

1'40.033

 0.050 146.651 291
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17

+1.854

1'40.480

 0.447 145.999 291
21 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 20

+2.036

1'40.662

 0.182 145.735 294
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 18

+3.578

1'42.204

 1.542 143.536 293
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