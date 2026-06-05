Marc Márquez lidera el MotoGP en Balaton Park pese a sus problemas físicos

Apenas una semana después del fin de semana de Mugello, los pilotos de MotoGP ya están de vuelta en pista en Balaton Park. El cielo estaba ligeramente cubierto para esta primera sesión del fin de semana, con una temperatura ambiente de 22°C, mientras que la del asfalto se midió en 24°C.

Álex Márquez y Johann Zarco, lesionados en el GP de Catalunya, siguen ausentes. Después de Michele Pirro en Mugello, es Iker Lecuona quien reemplaza al primero, mientras que Cal Crutchlow vuelve a asumir el interinato en la Honda de Zarco.

La sesión comenzó con un ligero contacto entre Toprak Razgatlioglu y Ai Ogura, cuya Aprilia ha cambiado de colores para el final de la temporada. Razgatlioglu, vencedor de las tres carreras en este circuito en WorldSBK el año pasado, golpeó la moto de su rival e inmediatamente hizo un gesto para presentarle sus disculpas.

Pedro Acosta, que había sido el más rápido el viernes el año pasado cuando la carrera se organizó en el mes de agosto, tomó pronto el mando, por delante de una armada de pilotos Ducati.

El español concluyó su primera tanda con más de seis décimas de ventaja sobre Marc Márquez, quien sin embargo anunció que no había que contar con él este fin de semana, Fabio Di Giannantonio y Pecco Bagnaia. Jorge Martín no estaba lejos, en quinta posición, y Marco Bezzecchi era octavo.

Diogo Moreira, autor de actuaciones muy alentadoras en Mugello, incluido un adelantamiento sobre Marc Márquez que conservará como un recuerdo emotivo, confirmó su buen estado de forma con el cuarto tiempo.

A mitad de la sesión, Márquez se apoderó de la primera plaza por dos milésimas. Después relegó a Acosta a 0"298. A pesar de varios cambios en la jerarquía, nadie pudo acercarse al líder, aunque Raúl Fernández subió a la segunda posición al final de la sesión.

Márquez, que no había vuelto a liderar unos EL1 desde esta misma prueba el verano pasado, aventajó así a Fernández y Acosta. Fermín Aldeguer marcó el cuarto tiempo bajo la bandera a cuadros. Superó a Di Giannantonio, Bagnaia y Ogura. Luca Marini logró el séptimo tiempo, por delante de Bezzecchi y Razgatlioglu. Fermín Aldeguer cerró el top 10.