Crónica de prácticas
MotoGP GP de Malasia
Marc Márquez lidera la práctica mientras Martín termina el viernes antes de tiempo en Malasia
Marc Márquez lideró los entrenamientos del viernes mientras Jorge Martin tendrá que pasar por la Q1 en el GP de Malasia
Richard Asher
Publicado: 30 oct 2026, 9:38
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Marc Márquez, piloto oficial de Ducati, sobrevivió a una caída para ser el más rápido el viernes en el Gran Premio de Malasia, mientras que su lesionado rival por el título de MotoGP, Jorge Martín, recortó su actividad en pista y tendrá que pasar por la Q1 si continúa compitiendo el sábado.
La primera mitad de la sesión fue discreta en cuanto a la tabla de tiempos, con Fabio Di Giannantonio situándose pronto al frente con la Ducati de VR46.
En ese período, casi todos los pilotos se limitaron a dar vueltas con el neumático trasero blando mientras se preparaban para las carreras más adelante en el fin de semana. Fue evidente que las motos se veían nerviosas en el circuito de Sepang, con Jack Miller como uno de los primeros en caerse.
Otro que sufrió un susto en la primera salida fue Martín, que salvó un momento delicado en una curva rápida a izquierdas. Poco después, llevó su Aprilia oficial al box y desapareció en el fondo del garaje. No mucho después, el equipo confirmó que su día había terminado. Martín se centraría en cuidar su muñeca fracturada y se preocuparía por la clasificación en la Q1 del sábado, si es que finalmente participa.
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A los diecisiete minutos de sesión, el líder del campeonato mundial, Márquez, se fue al suelo al perder la Ducati oficial en la última curva. Fue un incidente a baja velocidad, pero otra señal de que las condiciones de la pista no eran sencillas. Márquez salió poco después con su segunda moto, pero siguió mostrando un comportamiento nervioso en el circuito.
A 20 minutos del final, los pilotos comenzaron a salir con neumáticos blandos nuevos en busca de asegurarse el pase a la Q2 del sábado. Márquez les puso rápidamente una referencia formidable al marcar un tiempo exacto de 1m57s. Con casi un segundo de ventaja en ese momento, quedaba en manos de sus rivales responder mientras tomaban ritmo con goma nueva.
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Alex Márquez amenazó brevemente el tiempo de Marc con tres sectores en rojo a ocho minutos del final, pero cedió en el último parcial y detuvo el cronómetro a poco más de una décima, en la segunda posición.
Eso fue lo más cerca que estuvo cualquiera durante el resto de la sesión, ya que las banderas amarillas en momentos cruciales hicieron difícil registrar una vuelta válida.
Marc, mientras tanto, ni siquiera montó un juego nuevo de neumáticos, sintiéndose lo bastante seguro como para convertir su última salida en una mini prueba de sus ajustes de suspensión.
Ai Ogura encabezó la ofensiva de Aprilia al lograr el tercer mejor tiempo, mientras que el otro representante de Noale que seguía en condiciones físicas, Marco Bezzecchi, aseguró un lugar en la Q2 con la sexta vuelta más rápida.
Pedro Acosta (KTM) pasó a la Q2 con facilidad con el cuarto mejor tiempo, algo que no sorprendió. Más inusual fue que ambos pilotos de Tech3 KTM superaran el corte, con Enea Bastianini séptimo y Maverick Vinales octavo.
La pareja de VR46 Ducati formada por Di Giannantonio y Franco Morbidelli también avanzó, en quinta y novena posición respectivamente, mientras que Joan Mir firmó una excelente actuación en su regreso tras una enfermedad para quedarse con el décimo mejor tiempo.
Las banderas amarillas tardías fueron provocadas primero por la caída de Bastianini a cuatro minutos del final y luego por dos hombres que aún intentaban meterse en el top 10: Johann Zarco y Francesco Bagnaia. Las caídas acabaron con ese sueño, pero ambos estarán entre los favoritos para avanzar desde la Q1 el sábado por la mañana.
MotoGP - GP de Malasia - Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 18
1'57.000
170.553 333 2 A. Márquez Gresini 73 Ducati 17
+0.109
1'57.109
0.109 170.395 336 3 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20
+0.167
1'57.167
0.058 170.310 334 4 P. Acosta KTM 37 KTM 18
+0.380
1'57.380
0.213 170.001 338 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19
+0.442
1'57.442
0.062 169.911 333 6 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 20
+0.475
1'57.475
0.033 169.864 333 7 E. Bastianini Tech3 GasGas Factory Racing 23 KTM 15
+0.545
1'57.545
0.070 169.763 337 8 M. Viñales Tech3 GasGas Factory Racing 12 KTM 17
+0.547
1'57.547
0.002 169.760 334 9 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21
+0.582
1'57.582
0.035 169.709 333 10 J. Mir Honda 36 Honda 15
+0.618
1'57.618
0.036 169.657 337 11 J. Zarco LCR 5 Honda 16
+0.805
1'57.805
0.187 169.388 336 12 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 14
+0.807
1'57.807
0.002 169.385 337 13 D. Moreira LCR 11 Honda 16
+0.913
1'57.913
0.106 169.233 336 14 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 17
+1.161
1'58.161
0.248 168.878 331 15 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 18
+1.192
1'58.192
0.031 168.833 331 16 J. Miller Pramac 43 Yamaha 17
+1.208
1'58.208
0.016 168.810 332 17 L. Marini Honda 10 Honda 17
+1.462
1'58.462
0.254 168.448 334 18 B. Binder KTM 33 KTM 20
+1.499
1'58.499
0.037 168.396 337 19 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 19
+1.604
1'58.604
0.105 168.247 330 20 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 16
+2.376
1'59.376
0.772 167.159 329 21 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 3
+2.670
1'59.670
0.294 166.748 336 Ver los resultados completos
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