Márquez: "Hoy es el día de Quartararo, merece ser campeón"

Pese a ganar por primera vez en un circuito a derechas después de su lesión, Marc Márquez no quiso restarle protagonismo al gran triunfador del día este domingo en el Gran Premio de la Emilia Romagna.

“Para mí ha sido la carrera más importante del año. Ganar en un circuito a derechas, que me cuesta mucho, demuestra la evolución y me ayudará a mantener la calma de cara al próximo año. El ritmo de la carrera ha sido irreal, y cuando ya no podía seguir a Bagnaia, se ha caído. Pero hoy no es mi día, es el de Fabio [Quartararo], se merece ser campeón del mundo, han hecho un gran trabajo y trataremos de crearle dificultades el próximo año” , explicó Márquez tras su tercera victoria del año.

Antes de la carrera ya dijo el de Honda que su objetivo antes de acabar el curso era hacer un podio en un circuito que girara hacia la derecha, el lado del brazo lesionado y que siempre le ha costado más.

“Tenía entre ceja y ceja hacer un podio en un circuito de derechas y solo quedaba este o Portimao, no quedaban más. Yo no engaño con los objetivos. Pero la realidad es que no esperaba ganar para nada, se ha cuadrado todo con la caída de las dos Ducati, pero eso pasa porque alguien les presiona, como a mí me ha pasado en el pasado”, valoró.

“Ha sido una carrera rapidísima, cuando he visto los tiempos no entendía nada, no sé cómo he podido rodar tantas vueltas con el ritmo que ha impuesto Bagnaia, ha habido un momento que ya no podía más y he tirado la toalla, me conformaba con ser segundo porque no podía seguir a Pecco, pero justo en ese momento se ha caído”, relató.

Marc hizo hincapié en la tranquilidad que significa para Honda poder ganar y hacer un doblete en un circuito de estas características.

“Esta victoria para mí personalmente es diferente, pero es importante sobre todo para tener tranquilidad este invierno a la hora de trabajar. En las otras victorias (Alemania y Austin) tenía más facilidad al ser circuitos a izquierdas, muy favorables para mí, en este no, nunca he logrado aquí grandes resultados y un 1-2 de Honda es magnífico”, apuntó.

En ese sentido, Marc remarcó que aún no puede hacer toda la carrera al máximo nivel.

“Estoy tranquilo, pero no estoy pilotando como yo quiero y el objetivo era llegar a final de temporada pilotando como yo quiero. Aún no puedo hacerlo durante toda la carrera, pero sí ya al menos una buena parte de ella, y esto es un paso, es una progresión importante, es con lo que me quedo de este fin de semana”.

Por último, Marc quiso insistir en dar el protagonismo a Quartararo, que en su tercer año en MotoGP y sin haber brillado nunca antes en clases pequeñas, es el nuevo campeón.

“Hoy nosotros hemos ganado. Ha sido importante, pero no es nuestro día, es el de Fabio, campeón merecido. Pecco ha sido muy rápido, pero al final gana el más rápido y más constante, y Fabio ha sido el más completo este año. Me llevo muy bien con él y se lo merece, solo queda felicitarle y ver si le puedo poner las cosas difíciles el año que viene. Que lo disfrute mucho porque es su primer título y además en MotoGP”, cerró el de Cervera.