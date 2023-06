Márquez dice que la Honda "te traiciona" al mínimo error

Marc Márquez pasa por ser un piloto que enmascara muy bien qué piensa realmente, una capacidad que tiene un límite como ha quedado claro de un tiempo a esta parte, la peor etapa en la historia de Honda en el Mundial de MotoGP.

En Mugello, un circuito que ya se preveía complicado si tenemos en cuenta el perfil y el músculo de Ducati, la marca del ala dorada completó un fin de semana funesto, si tenemos en cuenta que su mejor resultado, este domingo, fue la 13ª plaza de Takaaki Nakagami.

El viernes, una caída hizo que Joan Mir decidiera abandonar el gran premio después de descubrir una fractura en el dedo meñique de la mano derecha, y el sábado fue Alex Rins quien se fue al suelo y se destrozó la pierna derecha. Con ese panorama y tras haber terminado el séptimo en la sprint del sábado, Márquez se presentó a la carrera con la goma trasera blanda calzada en su moto, para hacer lo imposible por no perder el contacto con las Ducati, o hacerlo lo más tarde posible.

Una mala salida le dejó a los pies de los caballos y la cosa se terminó de torcer del todo en la séptima vuelta, cuando circulaba pegado a Luca Marini y peleaba con él por la tercera plaza. El de Cervera encaró una de las curvas más abiertas del trazado, a la izquierda, y el tren delantero de su prototipo dijo basta. Nada más levantarse, el #93 se giró y extendió los brazos, como pidiéndole explicaciones a la moto, en un gesto muy poco habitual en él.

No hay forma de que el multicampeón cruce la meta el domingo si tenemos en cuenta que se cayó en Portimão, se perdió las citas en Argentina, Austin y Jerez, y volvió a arrastrarse en Le Mans, el mes pasado.

"Me ha enfadado más esta caída (que la de Le Mans) porque no pude completar la carrera y recabar información. Ya lo estaba haciendo mejor de lo esperado, pero al mínimo error la moto te traiciona. Fallé en la frenada previa, la moto se bloqueó de delante, me abrí y me caí a pesar de ir lento", relató Márquez, quien, tras este jarrón de agua fría, figura en la 18ª posición del campeonato, con solo 15 puntos en su casillero.

"Con esta moto tenemos que coger más riesgos, y eso es lo que está penalizando tanto a los pilotos de Honda. Llevaba todo el fin de semana controlándome mucho, porque este es un circuito rápido, y si te caes te puedes lesionar. Mir se lesionó el viernes, Rins, ayer. Y yo me caí el viernes", añadió el español, que antes de regresar al box prefirió encerrarse en el camión, para calmarse: "Fui al camión porque a veces necesitas respirar".