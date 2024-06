"Con la Ducati, Mugello parece otro circuito", dice Márquez

El de Gresini no se cansaba de repetir que lo único que necesitaba para optar a las victorias era ser rápidos los viernes, entrar en la Q2 y clasificar bien en parrilla. De momento, en el arranque del Gran Premio de Italia, el español hizo la mitad del trabajo, terminando entre los diez primeros, lo que le permitirá trabajar con tranquilidad el sábado por la mañana para preparar la clasificación.

En la primera sesión del día, Márquez lideró los tiempos casi hasta el final, también por la tarde fue muy rápido al principio con compuesto blando, y trabajó muy bien con el medio.

"Un muy buen día. Muy agradable pilotar una Ducati en Mugello. La puesta a punto de base ya era buena. Iba rodando pensando en la vuelta rápida, que me ha salido mejor", explicó el de Gresini al final de la jornada.

"Con la Ducati me siento más competitivo en Mugello, pero aun me cuesta. Sufro más que en otros circuitos, pero soy competitivo. Sé sufrir, lo he hecho a lo largo de toda mi carrera", explicó un Márquez que viene a este grandioso escenario para Ducati tras tres podios consecutivos en Jerez, Le Mans y Barcelona".

Ahora, sin embargo, Marc sabe que "hay que dar prioridad a mejorar el tiempo a una vuelta", para poder salir desde las primeras filas de la parrilla y mejorar esos podios para convertirlos en su primera victoria con Ducati, que si llega este domingo será la 93 de la casa italiana en MotoGP.

"No está hecho, porque toca una Q2 y una sprint. Esto es solo una Práctica. Parece que estoy un poco más cerca a una vuelta, pero no es suficiente. Esta moto te permite relajarte un poco".

Le pidieron a Marc que describiera qué cambia este magnifico escenario al manillar de la GP23.

"Con la Ducati, la primera sensación en Mugello es que era un circuito distinto", confesó.

Dejando de lado lo vivido en la pista, fuera de ella se sigue librando la batalla del futuro del ocho veces campeón del mundo. Márquez cerró ayer la puerta a ir a Pramac y hoy el equipo italiano devolvió el portazo. Sin embargo, este mismo viernes el piloto y el dueño de Pramac, Paolo Campinoti, hablaron y aclararon la situación.

"Con Campinoti siempre hemos tenido una buena relación, y sincera. Siempre nos hemos dicho las cosas a la cara", soltó, antes de rematar que con el jefe de Ducati las cosas están bien. "Con Dall’Igna siempre hemos tenido una relación muy honesta, ya desde 2018".

Por último, Márquez dejó una reflexión a nivel de sensaciones y forma de afrontar las carreras.

"Mi lesión en el brazo cambió la forma de enfocar las carreras y la vida. Nunca había celebrado un podio como lo hice en Montmeló. Pensaba que mi carrera había acabado, y por eso ahora disfruto cada momento que se me presenta", confesó el #93.