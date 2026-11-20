MotoGP GP de Portugal

Marc Márquez se sincera sobre sus nervios por la inminente coronación en MotoGP: "Veo riesgos en todas partes"

Hay muy poco que el piloto de Ducati necesita hacer para asegurarse el título de 2026, pero es hiperconsciente de que las cosas todavía pueden salir mal

Richard Asher Germán Garcia Casanova

Publicado: 20 nov 2026, 12:41

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez tiene otra oportunidad de asegurar el título de MotoGP 2026 este sábado, pero advierte que ve riesgos en todas partes mientras se acerca a un fin de semana decisivo.

Márquez solo necesita sumar 14 puntos en el Gran Premio de Portugal, que comienza este viernes en Portimao, para conseguir su 10º campeonato mundial -y su octavo en MotoGP-, igualando al legendario Giacomo Agostini como el piloto con más títulos en la categoría reina.

La ecuación para el sábado es clara para Márquez. Si gana la sprint o supera a Jorge Martín por dos puntos, será campeón del mundo.

Si no se corona el sábado, Márquez todavía tendrá otra oportunidad el domingo, así como en la final de Valencia del próximo fin de semana.

Los números están claramente a su favor, en otras palabras, pero saber que el título depende de él lo está volviendo extremadamente cauteloso.

"Estoy viendo riesgos en todas partes", dijo en la conferencia de prensa en Portimao el jueves. "Este es el único cambio que tengo en mi mentalidad. Estaba andando en bicicleta el domingo, como siempre, y llovía un poco en Madrid, ¡y estaba súper asustado en la bajada, por ejemplo!"

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez también citó la caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España de este año, que le costó la única Gran Vuelta que le faltaba en su palmarés.

"No sé si siguen el ciclismo, por ejemplo. Pogacar en La Vuelta... todos decían: 'Ya está'. Y con solo una pequeña piedra, se cayó, se rompió la clavícula y La Vuelta se terminó para él.

"Así que estas son las cosas buenas y malas del deporte que mantienen la concentración en nuestro garaje.

"Mantener la concentración es lo más importante porque el ambiente parece indicar que esto ya está hecho y no está hecho. Quiero decir, las carreras son carreras. Puede pasar de todo".

Márquez también recordó a los medios presentes que evitar riesgos no equivale automáticamente a manejar más lento, ya que los incidentes con otros pilotos siempre son una amenaza: "Creo que si estás entre los cuatro primeros, hay menos riesgo que si estás 10º, noveno, en medio del grupo [pelotón]. Así que veremos cómo podemos gestionar todas estas cosas".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal

Artículo siguiente MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Richard Asher





MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



MotoGP en Portugal: Marco Bezzecchi logra la pole seguido de Marc Márquez y Martín queda retrasado





MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



21 h



MotoGP Portugal: Alex Márquez, el más rápido el viernes, todos los aspirantes al título pasan a Q2





Marc Márquez no desmiente los rumores de retiro de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Marc Márquez no desmiente los rumores de retiro de MotoGP

Más de

Marc Márquez





Ducati despeja las dudas sobre el futuro de Marc Márquez para el MotoGP 2027



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



10 h



Ducati despeja las dudas sobre el futuro de Marc Márquez para el MotoGP 2027





Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



17 h



Márquez acusa la tensión del título: "Soy humano, el cuerpo me pesaba"





Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal



MotoGP



MotoGP 1 d



Bezzecchi, el más rápido por delante de Martín en la FP1 de MotoGP en Portugal

Últimas noticias





Gasly lamenta el resultado final de Alpine tras una Q2 “perfecta” en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



8 min



Gasly lamenta el resultado final de Alpine tras una Q2 “perfecta” en Las Vegas





Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



58 min



Alonso, duro con Honda en Las Vegas: nos falta tanta potencia que los rivales toman un margen extra con nosotros





Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Antonelli y Russell tendrán conversaciones en Mercedes tras su desacuerdo en la clasificación de Las Vegas





Alpine admite que falló en la Q3 con Colapinto y Gasly en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Alpine admite que falló en la Q3 con Colapinto y Gasly en Las Vegas

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete