Marc Márquez no se pone "ningún objetivo"

Márquez reapareció después de nueve meses en el pasado Gran Premio de Portugal. Allí pudo despejar algunas incógnitas sobre su condición física y comprobó que aún está lejos de su mejor versión.

Los médicos le han prohibido entrenar en moto, de momento, entre carrera y carrera, por lo que el #93 únicamente puede ejercitarse sin forzar en exceso el brazo derecho.

El catalán nunca había corrido en Portimao, lo que dificultó un poco más su vuelta. Sin embargo, Jerez sí le es un circuito de sobra conocido y donde espera dar otro paso adelante.

"Portimao fue un fin de semana especial en todos los sentidos. Aquí está todo más tranquilo. Lo siento como un fin de semana normal. Mi condición física es parecida. Básicamente he entrenado gimnasio y bici un poco, con paciencia. El cuerpo me pedía relax. Una cosa es el músculo y el hueso, porque aún estoy tomando medicamentos. Pronto dejaré los medicamentos y podré retomar. Espero pilotar mejor desde el FP1, ser más constante en un circuito donde guardo más buenos recuerdos que malos", dijo Márquez en la rueda de prensa del Gran Premio de España en referencia al lugar donde sufrió la lesión.

El de Cervera (Lleida) ha insistido en que se va a tomar las próximas carreras como una especie de pretemporada.

"No me marco ningún objetivo. La forma de afrontar la carrera es la misma. El límite no está en la moto o los neumáticos, está en mí. Necesitamos tiempo y kilómetros. Tengo que cuidar el cuerpo porque solo hay uno. Si lo haces tendrás más carreras. Quizás antes priorizaba las carreras por encima del cuerpo", señaló.

En su reaparición, Márquez acabó séptimo, el mejor resultado del año de Honda, lo que habla del momento actual de la marca del ala dorada.

"Honda está trabajando para introducir elementos. Pero no estoy en la posición. El límite ahora lo pone mi condición física y es en lo que tengo que trabajar. Empezaremos con la moto de Portimao y luego introduciré cosas. Primero tengo que ver si me siento bien. Si me encuentro bien lo haremos. Honda está en una situación complicada por tanto tiempo sin podios, pero volveremos a estar arriba", auguró.

La falta de entrenamiento ha hecho mella en la musculatura del ocho veces campeón del mundo, que incluso le ha afectado en su forma de pilotar.

"Volví a ver la carrera. Mi posición sobre la moto no es la correcta. El codo derecho no funciona bien. Al principio de la carrera me adelantaban en todas las curvas. No estaba en el lugar correcto. Cuando lo estuve, cogí mi ritmo", recordó.

En la rueda de prensa oficial del jueves en Jerez, junto a Márquez y los otros cuatro pilotos de MotoGP –Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli y Joan Mir–, estuvo presente el novato Pedro Acosta, de Moto3, que acaparó mucha atención.

"Está aquí con 16 años. Es difícil de aceptar porque quizás es demasiada presión. Le he dicho que disfrute del momento. Si gana está bien, si no, también. Ya tendrá tiempo de ponerse presión. Llegará muy pronto cuando esté compitiendo con nosotros. Tiene que ir paso a paso, aprendiendo de la categoría. Cuando pasas es porque sientes que la categoría te queda pequeña. No es solo su decisión. Dejémosle que pilote", afirmó.

En ese sentido, a Márquez le preguntaron también si estaba de acuerdo en que en MotoGP se ha producido un cambio generacional.

"Hay un cambio generacional, es normal, el deporte y la vida es así. Llegan talentos de Moto2 y llegarán de Moto3. Me siento joven con 28 años, con motivación para aprender de ellos. Volver después de un año no resulta fácil. Las motos han cambiado mucho. Es interesante verlo. Me siento competitivo, pero llegará un momento en el que iré hacia abajo. Cuando no me sienta competitivo para ganar carreras me quedaré en casa", soltó.

También se habló en la rueda de prensa de la decisión de Maverick Viñales de cerrar su cuenta de Twitter y del ciberacoso que sufren algunos pilotos, algo que Márquez ha sufrido en primera persona por sus enfrentamientos con Valentino Rossi.

"Las redes sociales son el presente y el futuro. Son positivas para acercarte a los fans, pero dependiendo de la personalidad puede ser muy negativo. Odio las fake news y las cuentas falsas. Deberían verificarse. Normalmente no leo, tengo una persona que me avisa. Desde 2015 lo he retirado de mi vida, lo cuido cuando estoy en casa, pero no gasto mucho tiempo", lamentó.

Las fotos del regreso de Marc Márquez en el GP de Portugal

Marc Márquez, Repsol Honda Team 1 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 2 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 3 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 4 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 5 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team Marc Marquez, Repsol Honda Team 6 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team 7 / 41 Foto de: MotoGP Marc Márquez, Repsol Honda Team 8 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 9 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 10 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 11 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 12 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 13 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 14 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team Marc Márquez, Repsol Honda Team 15 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 16 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 17 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 19 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 20 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 24 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 25 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 26 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 29 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 30 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 31 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 32 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 33 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 34 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 35 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images