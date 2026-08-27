Marc Márquez no descarta ser el favorito en Aragón: "Puedo luchar por la victoria"

Marc Márquez, piloto de Ducati, no ha negado ser el favorito para la victoria en el Gran Premio de Aragón de este fin de semana, ya que considera que tiene el potencial para superar a Aprilia.

El español ha solido restar importancia a sus posibilidades en las carreras de MotoGP de este año, a pesar de que una operación de hombro adicional realizada en verano impulsó inmediatamente su rendimiento.

En Hungría, afirmó que no tenía opciones de subir al podio, para acabar logrando un pleno de victorias en la clasificación, la carrera al sprint y el Gran Premio. De igual modo, en julio sugirió que sería difícil sumar otra victoria en el GP de Alemania a su palmarés, pero terminó el fin de semana sin rivales, reforzando así sus aspiraciones al título.

Sin embargo, dado que Aprilia se ha distanciado en el campeonato tras un fin de semana dominante en Silverstone, el piloto oficial de Ducati admitió que necesita contraatacar para mantenerse en la lucha por el título.

Al preguntársele si puede aspirar a una octava victoria —lo que ampliaría su propio récord— en el circuito de MotorLand Aragón, que se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, el vigente campeón del mundo declaró: "Obviamente, estamos en un circuito que... me gusta por mi estilo de pilotaje.

"Me he adaptado bien en los últimos años. Si queremos luchar por el campeonato, debemos terminar por delante de los chicos de Aprilia. Así que lo intentaremos".

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Aunque Aprilia ha dado un gran salto de rendimiento este año —ganando siete de los primeros 12 Grandes Premios—, Márquez cree que cuenta con la moto necesaria para luchar por la victoria este domingo.

"Es evidente que Aprilia ha encontrado algo este año, ya que sus cuatro pilotos son muy rápidos en todos los circuitos, especialmente en trazados como Assen y Silverstone, que cuentan con curvas rápidas.

Aquí nos encontramos con una combinación de curvas. Me siento bien con mi moto y sé que, si aprovecho al máximo su potencial, puedo luchar por la victoria".

Márquez se ha mostrado prácticamente imbatible en los circuitos del calendario que se recorren en sentido contrario a las agujas del reloj, como Balaton Park, Sachsenring y Aragón.

Dado que sus limitaciones físicas le hacen sufrir aún más en aquellos escenarios donde ya partía en desventaja, depende cada vez más de sus circuitos más favorables para mantener vivas sus opciones al título.

Aunque confía en sus posibilidades en Aragón, el piloto español reconoció que su rendimiento podría seguir fluctuando a lo largo del año en función de las características de cada circuito.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

"La presión existe para todos, pero no es mayor que en el pasado. Es cierto que el año pasado pilotaba de una forma más sencilla", comentó.

"Este año, incluso en Silverstone, pilotando al 100% el viernes y el sábado, terminaba quinto o cuarto; no lograba más. Así que, si tengo algún problema, me veo obligado a bajar el ritmo.

"Pero, aparte de eso, aquí [en Aragón] la situación debería ser mejor para el brazo derecho debido a las curvas a izquierdas, además de por las características de mi estilo de pilotaje.

"Me gustaría ser competitivo en las próximas carreras, pero ya veremos. Si podemos, daremos lo mejor de nosotros. Si no, simplemente irán pasando los días y las carreras".

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