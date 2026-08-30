Marc Márquez ganó el Gran Premio de Aragón de MotoGP de 2026 —a pesar de una salida menos controlada que la del día anterior y algunos errores menores—, cruzando la meta por delante de un sorprendente Pedro Acosta y de un Marco Bezzecchi al que le faltó contundencia.

Tras lograr la pole position la jornada anterior, Marco Bezzecchi volvió a salir desde la primera posición de la parrilla este domingo, con la esperanza de mantener el liderato más tiempo que en la carrera al Sprint, donde Marc y Álex Márquez le sorprendieron en la curva 1. En cuanto a la elección de neumáticos, no hubo sorpresas: los 22 pilotos participantes optaron por el compuesto trasero medio para la carrera de 23 vueltas.

Al apagarse el semáforo, Bezzecchi realizó una salida peor que la del día anterior, lo que llevó a Márquez a atacar de inmediato en la frenada de la curva 1. A diferencia del día anterior —y partiendo desde una posición más cercana—, el piloto de Ducati se lanzó por el interior, pero se pasó un poco de frenada. Parecía que había hecho lo más difícil al impedir que su rival ejecutara un cruce de trayectorias exitoso, pero el español —posiblemente lastrado por un dispositivo de altura que se resistía a funcionar— no logró acelerar con limpieza a la salida de la siguiente curva, ¡permitiendo así que Bezzecchi recuperara el liderato!

Tras una gran salida, Jorge Martín aprovechó la ralentización provocada por Marc Márquez para sorprender a todos y arrebatarle la segunda posición. Sin embargo, el piloto de Ducati no tardó en responder con una maniobra agresiva en la curva 9; obligó a la Aprilia a abrirse, lo que permitió a Pedro Acosta —y poco después a Álex Márquez— adelantar al líder del campeonato. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer y Diogo Moreira completaron el top 10.

Cumplidas cinco vueltas, Bezzecchi lideraba la carrera con una estrecha ventaja de tres décimas sobre Márquez, que se acercaba rápidamente, con Acosta también muy cerca por detrás.

¡Una sexta vuelta caótica!

La sexta vuelta estuvo marcada por varios momentos de tensión, siendo el más destacado el ataque de Márquez a Bezzecchi. A la salida de la chicane que daba paso a la recta trasera, ambos pilotos rodaron rueda a rueda —rozando el contacto—, pero el italiano acabó cediendo en la frenada... ¡y Acosta aprovechó la ocasión para adelantarlo! Al igual que el día anterior, Bezzecchi perdió dos posiciones en una sola curva.

Durante este mismo tramo de carrera también se produjeron tres incidentes: las caídas de Bagnaia y Franco Morbidelli —ninguna de gravedad— y el regreso a boxes de Fernández por un problema técnico; todo ello, sumado a la retirada de Ai Ogura, ha convertido el fin de semana en uno para olvidar para el equipo Trackhouse. Por su parte, Johann Zarco cumplió sus dos penalizaciones de «vuelta larga» de forma consecutiva, lo que naturalmente le dejó fuera de los puntos —situándose 17.º, por detrás de Fabio Quartararo— cuando faltaban unas quince vueltas para el final.

Una vez que Márquez se colocó en cabeza, se vio presionado por Acosta, quien se mostraba notablemente rápido a los mandos de su KTM. Ambos pilotos rodaron en tándem mientras Bezzecchi intentaba mantener el ritmo, distanciándose al mismo tiempo de Álex Márquez, a quien le costaba más seguirles el paso.

La superioridad de Márquez

A partir de la mitad de la carrera, el ritmo de Marc Márquez acabó descolgando a Acosta; incapaz de responder, este se vio a más de un segundo de distancia en la 15.ª vuelta, a pesar de haber permanecido pegado a Márquez como una sombra hasta ese momento. Mientras las diferencias se ampliaban entre los siete primeros clasificados, la batalla principal —y magnífica— se libraba entre Jack Miller y Enea Bastianini por la novena plaza, un duelo que finalmente se decantó a favor del piloto del equipo Tech3.

Ya relegado al final de la clasificación por un incidente en las primeras vueltas, Quartararo se encuentra en la última fila de pilotos que aún están en pista a falta de media docena de vueltas para el final, lejos de Lorenzo Savadori.

En las vueltas 17 y 18, Márquez cometió algunos pequeños errores, aunque no le costó mucho sobre Acosta, relegado a segundo y medio. Tras Miller, Bastianini ataca la octava posición de Moreira, pero el brasileño de la LCR resiste.

Mientras perseguía a Toprak Razgatlioglu en la lucha por la 15ª plaza, Zarco vio caer a su rival solo en la curva 12, sin gravedad, lo que le cedió su posición en los puntos. En la misma secuencia, Bastianini reanuda su trabajo de debilitamiento sobre Moreira, al igual que Brad Binder sobre Miller justo detrás de ellos. El sudafricano acabó adelantando en la penúltima vuelta, mientras que Bastianini acabó superando a la Honda en el último bucle.

Mientras tanto, tras 23 vueltas, Marc Márquez consiguió su victoria número 77 en MotoGP y logró nuevos éxitos en su jardín aragonés, por delante de Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

El top 5 lo completan Álex Márquez y Jorge Martín, este último limitando los daños en un fin de semana complicado para él. Johann Zarco, a pesar de sus dos vueltas largas, habrá logrado su objetivo de sumar los puntos, ya que cruzó la meta en el 15º lugar. El cáliz hasta los posos para Quartararo, último muerto en un GP catastrófico.