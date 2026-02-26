Buriram (Enviado Especial).- Desde fuera parece que para Marc Márquez este año no será un paseo militar, como lo fue el año pasado en su debut con el equipo oficial Ducati, en el que trituró a sus competidores, logrando ganar el título con cinco carreras de anticipo y pese a sufrir una fea lesión en el hombro que le mantuvo en casa la parte final del curso.

Pese a ese sentimiento de que las cosas se han igualado, la verdad es que Márquez fue de los más rápidos en la pretemporada, y eso pese a estar recuperándose del hombro y con una gastroenteritis en los dos últimos días de ensayos en Buriram, donde este fin de semana empieza la temporada.

"Estoy con energía. La gastroenteritis con Fortasec se ha reducido. Pero es cierto que luego tienes el cuerpo como vacío y durante el test era imposible recuperarse. Pero ayer miércoles, ya estaba con energía", tranquilizó el piloto de Ducati, ya listo para el inicio del curso mañana viernes.

Una de la incógnitas que despejó Márquez en el test de Buriram fue la aerodinámica que utilizará de principio esta temporada, en la que Ducati solo puede introducir un cambio.

"La verdad es que empezaré con una aerodinámica de 2024. El año pasado terminé con la de 2025, pero todo tiene un porqué", dejó botando el balón.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"No digo que no vuelva a usar la 25 durante la temporada. Pero ahora mismo tengo que pilotar de una forma que la aerodinámica 24 me ayuda un poco más que la 25. Y ya veremos", apuntó.

"El concepto de la moto ha cambiado un poco. La forma de pilotarla. Y ahí es necesario adaptar la aerodinámica para que ofrezca más rendimiento", siguió con sus reflexiones.

Evidentemente, se entiende que ese cambio es consecuencia de la lesión en el hombro.

"Bueno, de momento no tengo la fuerza del año pasado. Así que necesito una moto que gire un poco más, que vaya más en la línea correcta y no la fuerce tanto como el año pasado con el escalón aerodinámico", desveló el campeón.

"La lesión de Indonesia no fue una broma"

Como ya explicó durante el test, Márquez ahora no sabe cuál es su cien por cien físico.

"No sé cuál será el cien por cien, así que estamos mejorando. Siento que todavía hay margen de mejora. Evidentemente, la lesión de Indonesia no fue una broma. Fue una lesión que al principio parecía que se recuperaría rápido y podría estar en Valencia, pero ya me dijeron muy rápido que iba a ser un invierno duro. Pero ahora seguimos buscando el cien por cien después de esta nueva lesión".

Marc Márquez sufrió hasta cuatro caídas durante la pretemproada, tres en Buriram Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Uno de los principales rivales de Marc este año será, sin duda, su hermano Alex Márquez.

"Alex el año pasado hizo una gran temporada con una moto satélite, este año tiene una moto de fábrica. Esa media décima en la recta aquí y allí ahora ya la tiene. Ya ha sumado la décima al final de la vuelta, lo cual no es fácil. Y Alex es capaz de todo, como demostró el año pasado. Fue el más rápido en Malasia. Y aquí también fue uno de los tres o cuatro más rápidos", recordó.

Por último, Márquez no quiso entrar en temas de futuro y renovación con Ducati.

"Ya veremos, tendremos tiempo para hablar. Pero aparte de eso, soy fiel a mis declaraciones. Y una de las cosas que aprendí en 2020 es que no tienes que tomar decisiones mientras estás lesionado", recordó.

"Estando lesionado, no era capaz de tomar decisiones tranquilo. Estamos todos alineados con Ducati, necesitaba volver a la moto, sentir cómo mejoraba físicamente. Y está todo en línea para tener un futuro bonito", pronosticó.

"Si estoy en la parrilla es para luchar por un Mundial. El año pasado iba con más prudencia. Este año tenemos que defender el título. Hay tres pilotos, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi y Alex, y Pedro Acosta puntualmente, pero que es capaz de todo, que nos lo van a poner muy difícil", concluyó el catalán.