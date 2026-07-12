Marc Márquez revela sus planes para el receso de verano de MotoGP tras ganar en Alemania

Puede que el parón veraniego de MotoGP ya haya comenzado, pero el ganador del Gran Premio de Alemania Marc Márquez dice que va a machacarse en el gimnasio para volver en plena forma y luchar por un octavo título mundial de la categoría reina.

Tras pasar del quinto al tercer puesto en el campeonato después de sumar el cupo completo de 37 puntos en Sachsenring el domingo, el motivado Márquez no planea tumbarse en una playa en las próximas semanas. Ve el parón como la oportunidad ideal para dejar atrás sus problemas de lesiones.

Márquez, que ha vivido una montaña rusa física desde su caída en Mandalika a finales del año pasado, ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, pero dice que su problemático brazo derecho aún no ha vuelto a la normalidad. Dos de sus tres victorias llegaron en circuitos conocidos por ser menos físicos que la mayoría– Balaton y Sachsenring – mientras que su triunfo en el GP de la República Checa solo lo consiguió llevándose al límite del agotamiento.

Para poder competir en todo tipo de circuitos en la segunda mitad del año, Márquez cree que necesita aprovechar la oportunidad de entrar en un ritmo de entrenamiento sostenido durante el parón veraniego.

"Afrontaré el parón con amor, felicidad e intentaré descansar en el plano mental", dijo en la rueda de prensa tras su dominante victoria en Alemania. "Pero en el plano físico, intentaré seguir trabajando. Porque una de las cosas que no puedo hacer como en el pasado [es que] no puedo entrenar todos los días. Siempre necesito dejar algunos días entre entrenamientos duros.

"Ahí es donde necesito más tiempo para volver a mi nivel. Pero intentaremos hacerlo."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez reveló a principios del fin de semana que vive en Madrid en parte por el equipamiento especial de entrenamiento que se ofrece en la capital española.

Cuando se le pidió que ampliara su intención de descansar "en el plano mental", Márquez se refirió a su difícil inicio de 2025, que resultó ser consecuencia de un tornillo suelto de una operación anterior que afectaba a sus sensaciones sobre la moto. Esto se corrigió en una intervención quirúrgica en mayo.

"No os podéis imaginar... lo estresante que fue para mí la primera parte de la temporada", continuó. "Las primeras cinco carreras... porque no entendía nada. Me caía sin saber qué estaba pasando, porque los nervios no me daban ningún aviso.

"Y luego, como dije en Brno, es imposible pilotar con la intensidad con la que lo hicimos en el GP de Hungría y el GP de la República Checa. Aquí es verdad que pude pilotar de una mejor manera, así que veremos si paso a paso puedo pilotar de la misma forma, pero con menos estrés."