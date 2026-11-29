MotoGP GP de Valencia

El retirado Marc Márquez podría volver para el test de MotoGP en Valencia el martes

Márquez podría hacer una última aparición oficial con Ducati antes de retirarse de MotoGP

Germán Garcia Casanova

Publicado: 29 nov 2026, 18:10

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Marc Márquez podría participar en el test de 850cc del martes en Valencia con Ducati pese a haber anunciado su retiro de MotoGP.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión final, el 10 veces campeón del mundo podría realizar otra salida con Ducati en el primer test oficial de pretemporada del martes, donde los cinco fabricantes rodarán con sus nuevos prototipos de 850cc con neumáticos Pirelli.

El anuncio del retiro de Márquez tomó completamente por sorpresa a la dirección de Ducati, que todavía no ha podido determinar quién lo reemplazará en el equipo oficial la próxima temporada.

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Esto significa que Pedro Acosta, quien reemplazará al Francesco Bagnaia con destino a Aprilia el próximo año, podría tener la oportunidad de compartir garaje con Márquez durante al menos un día, mientras hace su propio debut con Ducati el martes.

El camión de Márquez en el paddock de Valencia todavía no había sido desmontado hasta la tarde del domingo. Acosta heredará el camión que pertenecía a Bagnaia, quien deja Ducati después de ocho temporadas. El adhesivo #63 de la puerta del camión ya fue reemplazado por el número de carrera de Acosta, #37.

El manager de Ducati, Davide Tardozzi, no descartó la posibilidad de que Márquez participe en el test del martes en una entrevista con Motorsport.com. "Esa posibilidad existe, pero no tomaremos una decisión hasta mañana (lunes)", dijo.

Marc Márquez, Ducati Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

En cualquier caso, varios pilotos dentro de la estructura satélite de Ducati estarán en acción el martes.

Fermín Aldeguer y Nicolo Bulega probarán para VR46, mientras que Joan Mir y Daniel Holgado rodarán con los colores de Gresini.

Sin embargo, poder recopilar los datos de Márquez con la nueva moto sería de gran ayuda para Ducati, dado que ha sido el piloto más rápido de la marca hasta el último día. Ducati se lo ha dejado claro a Márquez, quien probablemente le dé una mano al equipo.

Márquez ya pilotó la GP27 con neumáticos Pirelli el 21 de septiembre, durante el test de temporada organizado por el fabricante italiano de neumáticos en Austria. Sin embargo, dado el momento de la temporada en el que se realizó la prueba, Márquez no llevó la moto al límite para evitar riesgos innecesarios.

Un nuevo reglamento técnico entrará en vigor en MotoGP en 2027, dando inicio a la era de las motos de 850cc, que reemplazarán a las máquinas de 1000cc, mientras que los dispositivos de altura serán prohibidos por completo y la aerodinámica se reducirá, entre otros cambios.

La llegada de Pirelli a MotoGP, en reemplazo de Michelin, es uno de los cambios más significativos. Ducati esperaba que Márquez liderara este cambio de era, una misión que ahora recaerá sobre los hombros de Acosta, la última joya de la alineación de pilotos del fabricante con sede en Bolonia.

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