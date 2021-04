Marc Márquez: "Estoy mejor de lo que me esperaba"

El de Honda es la gran sensación en Portimao, donde finalizó el tercero el primer entrenamiento libre de este viernes y donde logró meterse en el grupo de pilotos que provisionalmente están clasificados para la Q2, en el segundo.

Márquez fue de menos a más pero rápido, y siempre merodeó por la parte alta de la tabla de tiempos. A pesar de la inactividad, al de Cervera (Lleida) no le costó nada volver a ser competitivo, algo que a tenor de lo que dijo le sorprendió más a él que al resto de sus rivales.

Al detalle: De esta manera volvió Márquez 265 días después

Tras 265 días lejos de su RC213V, el multicampeón volvió a rodar con una MotoGP, después de haberlo hecho hace unas semanas, tanto en Montmeló como en Portimao, con la versión de serie de su prototipo de carreras.

“Al llegar al garaje después de la primera salida les he dicho a los chicos que me siento más cómodo con esta moto que con la versión de calle”, reconoció, entre risas, el español, que ya el primer día fue el más espectacular en pista, con derrapadas y algún que otro susto.

Él, que siempre va al límite, afirma no estar disfrutando tanto como antes de la lesión, un nivel de satisfacción que espera ir recuperando a medida que vaya relajándose y comience a entender una moto que este primer día pilotó más por instinto que por cabeza.

“Fue un gran día, con grandes sensaciones. Me sentí muy bien de entrada, pero por la mañana mejor que por la tarde, cuando ya lo pasé un poco peor con el brazo, que estaba más tenso. Estoy mejor de lo que me esperaba, los tiempos llegan y la velocidad está allí”, resumió el catalán.

A pesar del buen arranque, el #93 cree que será el paso de las horas y, sobre todo, cómo de fatigado se levante cada mañana, los factores que marcarán qué objetivo tendrá con vistas a la carrera de este domingo.

“Aún no sé qué meta me marcaré porque aún no sé cómo conduzco; aún no sé dónde está el límite. Esta tarde, cuando volví al garaje y vi el tiempo no me lo podía creer. Pensaba que estaría fuera de la Q2. Sigo sin presión, pero no descarto nada. No estoy mirando mucho la clasificación. Pilotar ya es bueno; ahora toca hacerlo sintiendo la moto”, puntualizó Márquez, que señaló el hombro y los músculos estabilizadores del codo, como las zonas que más le fastidian y limitan.

“De momento no estoy disfrutando mucho. Aún estoy notando que físicamente me está costando, sobre todo en las curvas a la derecha, porque me falta un poco de fuerza en el brazo derecho. Todo dependerá de cómo me levante mañana [por el sábado] y cómo vayamos manejando el brazo”, finalizó.

Las fotos de la reaparición de Márquez en el GP de Portugal

