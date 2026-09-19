Marc Marquez atribuye su derrota en la sprint de Austria al neumático trasero de Michelin

Marc Márquez dice que su falta de velocidad en lo que va del fin de semana del Gran Premio de Austria se debe por completo a una carcasa trasera específica de neumático que Michelin ha traído para el Red Bull Ring.

Tras conseguir dos dobletes consecutivos en Aragón y Misano, el piloto del equipo oficial Ducati ha estado a la defensiva este fin de semana, sin poder luchar ni por la pole position ni por la victoria en la sprint del sábado.

Rescató un sólido segundo puesto en la carrera a mitad de distancia para quedar a solo tres puntos del nuevo líder del campeonato, Jorge Martín, pero su déficit de ritmo respecto a la Aprilia y la KTM de Pedro Acosta fue más alarmante.

Tras perder el liderato ante Acosta en la primera vuelta, cedió más de dos segundos con el piloto de KTM en la primera mitad de la carrera. Del mismo modo, no pudo hacer nada frente a Martín, que lo adelantó con facilidad en la vuelta 8 tras remontar desde el octavo puesto en la primera vuelta.

El campeón vigente iba camino de terminar la carrera tercero, con Marco Bezzecchi acechando en sus retrovisores, pero ascendió al segundo puesto cuando Acosta se cayó mientras lideraba a falta de tres vueltas.

Hablando después, Márquez señaló la carcasa trasera más rígida de Michelin, que se utiliza en un puñado de eventos - Buriram, Goinaia, Red Bull Ring y Mandalika - debido a mayores cargas.

"Estamos sufriendo. Sufrimos mucho en Tailandia y volvemos a sufrir aquí. Sabemos que es una carcasa diferente. Es la misma para todos y los neumáticos funcionan bien, pero tenemos que entender bien cómo ser mejores con esa carcasa.

"En Tailandia sufrimos mucho, yo y todas las Ducati, y aquí otra vez. Así que tenemos que seguir empujando.

"El objetivo estaba claro: simplemente intentar terminar detrás de Jorge, porque Pedro y Jorge eran más rápidos que yo".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez fue el único piloto de Ducati que terminó en el podio, con su hermano Alex Márquez como el siguiente mejor representante de la marca de Borgo Panigale en quinto lugar, por detrás de las Aprilia de Bezzecchi y Ai Ogura.

Francesco Bagnaia fue el siguiente en sexta posición, mientras que pilotos como Fermín Aldeguer y Fabio di Giannantonio fueron incluso superados por la LCR Honda de Johann Zarco camino de la octava y la décima posición respectivamente.

Preguntado si la carcasa trasera era el único factor que afectaba al ritmo de Ducati el sábado, Márquez dijo: "Para mí, sí, porque no cambiamos mucho la moto en comparación con las carreras [recientes] y yo era rápido; todas las Ducati también eran muy rápidas.

"Aquí, desde los Libres 1, todas las Ducati estaban sufriendo más de lo habitual, pero eso es todo".

Márquez sobre la batalla con Martín

El duelo de Márquez con Martín fue uno de los momentos destacados de la carrera, con ambos yendo cara a cara en la secuencia inicial de curvas. Márquez salió inicialmente vencedor del duelo cuando Martín cayó al octavo puesto, pero este último contraatacó para volver a adelantar a la Ducati en la vuelta 8, obligándolo a irse largo hacia la escapatoria.

Preguntado por su opinión sobre la maniobra, Márquez insistió en que no veía sentido en esforzarse demasiado por defender su posición.

"Es normal, pero en la curva 1 está bien porque usé la zona y usé mi [parche] verde extra y estuvo bien.

"En la vuelta anterior, vi a Bezzecchi detrás a más 0,4 s y luego vi a Martín a más 0,1 detrás. A falta de siete vueltas, no era necesario o no era inteligente defender muy duro".